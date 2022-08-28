شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف ونتيجة مباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الفوز على حساب الوحدة بهدف دون رد في إطار الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي أقيمت اليوم السبت الموافق السابع والعشرين من شهر أغسطس الجارى على ملعب مرسول بارك.

أهداف ونتيجة مباراة النصر والوحدة

وكانت نتيجة شوط المباراة الأول قد انتهت على واقع تقدم فريق النصر بهدف دون رد، وفي الدقيقة الرابعة سجل فينسيت أبو بكر الهدف الأول لصالح فريق النصر وتقدم سريعًا لصالح الفريق العالمى، وبعدها حاول فريق الوحدة كثيرًا من أجل احراز هدف التعادل ولكن دون جديد، وينتهى الشوط الأول بتقدم النصر بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني دفع مدرب الوحدة بأكثر من لاعب من أجل احراز الهدف الأول وهدف التعادل ولكن دون جديد لينتهى الشوط الثاني بفوز النصر بهدف دون رد.

تشكيل النصر الرسمي

ودخل النصر تلك المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى.. دافيد أوسبينا

في خط الدفاع.. كونان، عبدالاله العمري، عبدالله مادو، علي لاجامي

في خط الوسط.. لويس جوستافو، علي الحسن، سامي النجعي، أيمن يحيى، خالد الغنام

وفي الهجوم.. فينسنت أبو بكر

هدف المباراة الوحيد