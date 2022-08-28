اخبار الخليج – عائلتان بحرينيتان عالقتان في مطار جورجيا وتناشدان وزارة الخارجية

محمد بن مسعود - الدمام - ناشدت عائلتان بحرينيتان عالقتان في مطار جورجيا، وزارة الخارجية للنظر في أمرهم وتسهيل عودتهم إلى البحرين.
ووفقًا لما ذكره محمد عبدالله وهو أحد أفراد العائلتين لـ«الأيام» فيقول: «انتهت رحلتنا إلى جورجيا أمس الأول، وجمعنا حقائبنا وذهبنا إلى مطار كوتايسي للعودة إلى أبوظبي ومن بعدها للبحرين، فتفاجأنا أن الرحلة ألغيت قبل ساعات من موعدها على طيران ويز».
وتابع: «ذهبنا بعدها لمكتب الشركة في المطار وشرحنا لهم ظروفنا لكن ردهم كان لنا كالصاعقة عندما قالوا لديكم 3 خيارات، وهي إما العودة على حسابكم الخاص، أو نحجز لكم رحلة إلى بلد آخر ومن بعدها تحجزون طائرة أخرى للعودة إلى بلادكم، أو تنتظرون 10 أيام لموعد الرحلة القادم».
وأضاف محمد: «أخبرناهم أننا لا نستطيع البقاء ليوم واحد وليس لدينا المال ولا السكن، ونحن 13 شخصًا ولدينا صغار وكبار والمدارس على الأبواب»، فكان الرد: «لا يوجد لدينا خيار آخر! ولا نستطيع أن نوفر لكم السكن».
وناشد عبدالله عبر صحيفة الأيام وزارة الخارجية لمساعدتهم وتسهيل عودتهم، وقال: «الآن نحن عالقون في المطار لما يزيد على 24 ساعة ولم يبقَ لدينا المال حتى للأكل أو الشرب، وهناك أولاد صغار معنا افترشوا أرض المطار للنوم فقد أنهكنا التعب».
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