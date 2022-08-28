اخبار الخليج – عائلتان بحرينيتان عالقتان في مطار جورجيا وتناشدان وزارة الخارجية

محمد بن مسعود - الدمام - ناشدت‭ ‬عائلتان‭ ‬بحرينيتان‭ ‬عالقتان‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬جورجيا،‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬أمرهم‭ ‬وتسهيل‭ ‬عودتهم‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭.‬

ووفقًا‭ ‬لما‭ ‬ذكره‭ ‬محمد‭ ‬عبدالله‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬العائلتين‭ ‬لـ«الأيام‮»‬‭ ‬فيقول‭: ‬‮«‬انتهت‭ ‬رحلتنا‭ ‬إلى‭ ‬جورجيا‭ ‬أمس‭ ‬الأول،‭ ‬وجمعنا‭ ‬حقائبنا‭ ‬وذهبنا‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬كوتايسي‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬أبوظبي‭ ‬ومن‭ ‬بعدها‭ ‬للبحرين،‭ ‬فتفاجأنا‭ ‬أن‭ ‬الرحلة‭ ‬ألغيت‭ ‬قبل‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬موعدها‭ ‬على‭ ‬طيران‭ ‬ويز‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬ذهبنا‭ ‬بعدها‭ ‬لمكتب‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬المطار‭ ‬وشرحنا‭ ‬لهم‭ ‬ظروفنا‭ ‬لكن‭ ‬ردهم‭ ‬كان‭ ‬لنا‭ ‬كالصاعقة‭ ‬عندما‭ ‬قالوا‭ ‬لديكم‭ ‬3‭ ‬خيارات،‭ ‬وهي‭ ‬إما‭ ‬العودة‭ ‬على‭ ‬حسابكم‭ ‬الخاص،‭ ‬أو‭ ‬نحجز‭ ‬لكم‭ ‬رحلة‭ ‬إلى‭ ‬بلد‭ ‬آخر‭ ‬ومن‭ ‬بعدها‭ ‬تحجزون‭ ‬طائرة‭ ‬أخرى‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬بلادكم،‭ ‬أو‭ ‬تنتظرون‭ ‬10‭ ‬أيام‭ ‬لموعد‭ ‬الرحلة‭ ‬القادم‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬محمد‭: ‬‮«‬أخبرناهم‭ ‬أننا‭ ‬لا‭ ‬نستطيع‭ ‬البقاء‭ ‬ليوم‭ ‬واحد‭ ‬وليس‭ ‬لدينا‭ ‬المال‭ ‬ولا‭ ‬السكن،‭ ‬ونحن‭ ‬13‭ ‬شخصًا‭ ‬ولدينا‭ ‬صغار‭ ‬وكبار‭ ‬والمدارس‭ ‬على‭ ‬الأبواب‮»‬،‭ ‬فكان‭ ‬الرد‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬لدينا‭ ‬خيار‭ ‬آخر‭! ‬ولا‭ ‬نستطيع‭ ‬أن‭ ‬نوفر‭ ‬لكم‭ ‬السكن‮»‬‭.‬

وناشد‭ ‬عبدالله‭ ‬عبر‭ ‬صحيفة‭ ‬الأيام‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬لمساعدتهم‭ ‬وتسهيل‭ ‬عودتهم،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬الآن‭ ‬نحن‭ ‬عالقون‭ ‬في‭ ‬المطار‭ ‬لما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬ولم‭ ‬يبقَ‭ ‬لدينا‭ ‬المال‭ ‬حتى‭ ‬للأكل‭ ‬أو‭ ‬الشرب،‭ ‬وهناك‭ ‬أولاد‭ ‬صغار‭ ‬معنا‭ ‬افترشوا‭ ‬أرض‭ ‬المطار‭ ‬للنوم‭ ‬فقد‭ ‬أنهكنا‭ ‬التعب‮»‬‭.‬