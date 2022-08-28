أمريكا تصادر قطعة أثرية مصرية عمرها 3 آلاف سنة

محمد بن مسعود - الدمام - صادرت السلطات الفيدرالية الأمريكية، أمس السبت في مدينة ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية، قطعة أثرية مصرية قديمة عمرها 3000 عام تم شحنها من أوروبا.
وبحسب ما نشره موقع «abc news» الأمريكي، مساء السبت، قالت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إنها صادرت غطاء الجرة الكانوبية المصرية «إناء استخدمه المصريون القدماء خلال عملية التحنيط لتخزين وحفظ أحشاء الموتى للآخرة» للإله إمستي، في 17 أغسطس الجاري.
وقال الموقع إن القطعة الأثرية تم إرسالها من تاجر إلى مشترٍ خاص في الولايات المتحدة، وقدم الشاحن بيانات متناقضة حول قيمتها.
وساعد خبراء في معهد الفنون والآثار بجامعة ممفيس في تحديد مدى أصلية القطعة الأثرية. وقالت الإدارة إن الغطاء من المرجح أنه يعود إلى الفترة من 1069 قبل الميلاد حتى 653 قبل الميلاد.
وتقول السلطات إن هذا الأثر محمي بموجب معاهدات ثنائية وهو من الواردات الأثرية الخاضعة للمصادرة بموجب اتفاقية قانون تنفيذ الممتلكات الثقافية لعام 1983. وقد تم تسليم القطعة الأثرية إلى جهات التحقيق في وزارة الأمن الداخلي لمزيد من الفحص.
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