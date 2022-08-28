الشرطة الإيطالية تطارد صيادي بلح البحر

محمد بن مسعود - الدمام - يجري غطاسان من الشرطة المالية قبالة ساحل إيطاليا الجنوبي الشرقي الصخري دوريات مستمرة في المياه، على مرأى من السياح الفضوليين، بحثًا عن أدلة على صيد بلح البحر، وهو نشاط محظور يلحق أضرارًا دائمة بسواحل البلاد.
وقد أحدث الصيادون مئات الثقوب في الصخور الكلسية الموجودة تحت سطح المياه والتي تؤوي عددًا لا يحصى من الكائنات الحية، ما يؤكد أن الصيادين غير القانونيين ألحقوا أضرارًا بالغة في الشعاب المرجانية ولم يتوانوا حتى عن استخدام الديناميت ليستخرجوا بلح البحر منها.
ويقول أركانجيلو رافاييلي جيناري، وهو قائد الشرطة المالية في مدينة مونوبولي الساحلية بمقاطعة بوليا: «يضعون أسطوانات الأكسجين الخاصة بهم ويرتدون أقنعتهم ثم يغطسون مع مطرقة وإزميل ويبدأون بكسر الصخور».
ويضيف لوكالة فرانس برس: «كنا نضبط في بعض الحالات مطارق ثاقبة صغيرة»، مشيرًا إلى أن الصيادين لم يمانعوا حتى في استخدام المتفجرات.
وازدهرت تجارة بلح البحر نتيجة ارتفاع أسعار هذه الحيوانات في السوق السوداء، فقد يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من «ليثوفاغا ليثوفاغا»، وهو نوع رخيص من البلحيات البحرية ذو لون بني، نحو 200 دولار.
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