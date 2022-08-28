تعليم تبوك يتسلم مدرستين بقيمة 9.5 ملايين ريال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
تسلمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك مشروعين مدرسيين بتكلفة إجمالية بلغت 9.5 ملايين ريال؛ وذلك ضمن الاستعدادات لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1444هـ.
ويضم المشروعان فصولًا دراسية ومكاتب إدارية ومرافق تعليمية وصالات رياضية، وهما مشروع المدرسة التاسعة والستين (بنات) في حي التعاون، بتكلفة بلغت أكثر من 4.5 ملايين ريال، ومشروع الابتدائية التاسعة (بنات) في حي الأخضر بتكلفة بلغت نحو 5 ملايين ريال.
وأكد مدير إدارة المباني بتعليم تبوك المهندس أحمد العنزي اختبار مستوى جودة البناء للمشروعين من قبل اللجنة المختصة، منوهًا بحرص سمو أمير منطقة تبوك، واهتمام معالي وزير التعليم، لتطوير البيئة التعليمية عبر إنشاء العديد من المدارس النموذجية.
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