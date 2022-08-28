عالي يضم «الرحالة» إسراء حموية

محمد بن مسعود - الدمام - واصلت إدارة نادي عالي عملها الجاد لتدعيم صفوف فريقها الكروي عندما نجحت في ضم اللاعب السوري إسراء عامر حموية، ليواصل اللاعب رحلاته في ملاعبنا الكروية وأنديتنا المحلية، خصوصا مع تمثيله لأندية البسيتين، المالكية، الحد، والحالة في الموسم الماضي. ويملك اللاعب سيرة ذاتية جيدة وأسهم مع المالكية في الحصول على لقب الدوري، إلى جانب تمثيله للمنتخب السوري في السنوات الأخيرة، ويجيد حموية اللعب في مراكز الوسط والهجوم ويملك قوة بدنية عالية.

ونجحت إدارة نادي عالي في تدعيم صفوف فريقها بالكثير من اللاعبين والصفقات من أندية أخرى في أول مواسمه بالمسابقات المحلية وتجعله من الفرق المرشحة للعب أدوار أولى في المنافسة بدوري الدرجة الثانية بقيادة المدرب جاسم محمد، وأبرز الأسماء التي ضمها عالي لصفوفه علي حبيب حاجي، محمد أحمد، حسين ريان، سيد حسين هاشم، بينما عززت صفوف الفريق بلاعبين محترفين أبرزهم الغاني كوديمور والنيجيري فورتشن وغيرهم من اللاعبين.