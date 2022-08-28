البحرين يعود من معسكره ويتعاقد مع ساموئيل السر

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي البحرين التعاقد رسميا مع اللاعب ساموئيل السر لتدعيم فريقه الكروي الأول في الموسم الكروي الجديد الذي ينطلق بعد أيام، ومن المنتظر أن يلتحق اللاعب بتدريبات الفريق بعد عودته من المعسكر الخارجي الذي أقامه في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.

وسبق للاعب أن مثّل ناديه الأم البديع في بداية مشواره قبل أن ينتقل في عدة محطات لأندية النجمة والأهلي، ويجيد اللعب في مراكز الوسط والهجوم ويمتلك قدما قوية في التسديد من خارج منطقة الجزاء.

وكان البحرين خاض في معسكره 3 مباريات مع أندية الساحل والخليج والروضة، قدم خلالها بقيادة المدرب السعودي الدولي السابق محمد عبدالجواد مستويات فنية مقنعة ومرضية وسط تغييرات كبيرة في صفوفه بالتعاقدات التي تمت في الفترة الماضية، واستفاد الفريق من المعسكر بصورة كبيرة لتجهيزه لمنافسات الموسم، وخاض يوم أمس مباراته الودية الأخيرة في برنامجه الإعدادي مع نادي عالي على ملعب النادي.