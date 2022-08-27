شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم.. تصعيد 20 ناشئي ومفاوضات لضم نجم فاركو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، عن أخبار الزمالك اليوم السبت 27 / 8/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها تصعيد 20 ناشئي لتدريبات الفريق.

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الزمالك كالآتي:



أخبار الزمالك اليوم.. الأبيض يفاوض نجم فاركو



دخل مسؤولو نادي الزمالك في مفاوضات مكثفه مع نادي فاركو، من أجل الحصول على خدمات محمود حمادة لاعب وسط الفريق، بالصيف الجاري.

ياتي ذلك، بناءً على طلب من البرتغالي جيسفالدوا فيريرا، المدير الفني للفارس الأبيض، الذي أكد على إعجابه بمستوى اللاعب خلال مباراتي الزمالك أمام فاركو.

ويسعى مسؤولو نادي الزمالك لتدعيم مركز خط الوسط المدافع خاصة بعد رحيل طاق حامد عن صفوف الفريق إلى اتحاد جدة السعودي، بالميركاتو الصيفي.

أخبار الزمالك اليوم.. 20 ناشئي في تدريبات الفريق بأوامر فيريرا



شهد تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، مشاركة عدد كبير من اللاعبين الشباب والناشئين استعدادا لمواجهة إيسترن كومباني المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



وشهدت التدريبات مشاركة كل من حراس المرمى محمد نديم والسيد عطية مواليد ٢٠٠١، ومحمود الشناوي ٢٠٠٤، وأحمد جمال ٢٠٠٦، كما شارك اللاعبون أحمد رفاعي، عبدالرحمن على، محيي جمعة، على ياسر، أحمد عبدالرحيم ايشو، محمد كمال اوماجا، ماجد هاني، كريم عبدون مواليد ٢٠٠٣، وحسام أشرف، رضا محمد، كريم محمد عبدالخالق، أدهم الخواجة، حاتم سكر مواليد ٢٠٠١، ومحمد خضري ٢٠٠٢، أحمد زكي ١٩٩٩، محمد حمدي ٢٠٠٠.



أخبار الزمالك اليوم.. موعد مباراة الفريق ضد إيسترن كومباني



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة إيسترن كومباني المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك حسم لقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي قبل 4 جولات من النهاية، فيما تأكد هبوط إيسترن كومباني إلى دوري الدرجة الثانية.