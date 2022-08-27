شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم.. الهزيمة ضد الجيش وفشل صفقة ماشاريبوف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاه، عن أخبار الأهلي اليوم السبت 27 / 8/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها الهزيمة ضد طلائع الجيش بالدوري.

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار النادي الأهلي كالآتي:



أخبار الأهلي اليوم.. السقوط ضد الجيش بالدوري العام

سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق، في فخ الهزيمة ضد طلائع الجيش، بهدف دون رد بالدوري العام.

ونجح طلائع الجيش في إحراز هدف عن طريق أحمد سمير في الدقيقة 67 من المباراة، بعدما عاد حكم المباراة إلى تقنية الفيديو، واحتسب الكرة هدف.



أخبار الأهلي اليوم.. سواريش يكشف سبب الهزيمة ضد طلائع الجيش



أكد البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فرص التهديف في مباراة فريقه اليوم أمام طلائع الجيش، كانت قليلة من جانب الفريقين.

وأضاف في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:"المباراة كانت متوازنة، والهدف الذي استقبلناه جاء نتيجة خطأ، ومباراة اليوم من المباريات التي من يسجل فيها هدف هو من سيحقق الفوز، وأقدر عمل اللاعبين الشباب، والفريق كله عمل كثيرًا وأوجه التحية إلى المنافس الذي نجح في التسجيل اليوم".



وتابع المدرب البرتغالي:"نعمل مع اللاعبين الشباب ونقوم بتجهيزهم للمستقبل، ومن الصعب أن نتوقع أداء أفضل مما قدمنا، لكننا نحاول التطوير وتحسين إمكانياتهم وتدعيمهم، والشباب قبل التحاقهم بالفريق الأول شاركوا في 14 تمرينًا فقط ويحاولوا تنفيذ ما يطلب منهم، وميكسوني قدم مباراة كبيرة أمام إنبي وساهم في فوزا بثنائية ونحن نلعب مباراة كل 3 أيام ولا يمكن الاعتماد على اللاعبين الشباب في كل مباراة".

واختتم:"لا بد أن ننتبه وأننا نشرك اللاعبين الشباب بأن ندفع بهم في التوقيت المناسب، كي يلعب وهو مرتاح ونحاول منحهم الثقة، هذه هي مجموعة اللاعبين الموجودة معي في الوقت الحالي والجاهز هو من يشارك، وحزين من أجل جماهير الأهلي وعلينا العمل بشكل أفضل الفترة المقبلة لتحقيق طموحاتهم".



أخبار الأهلي اليوم.. فشل ضم ماشاريبوف

كشفت تقارير صحفية أوزبكية، أن الدولي جلال الدين مشاريبوف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، سوف يستمر مع فريقه.

وأوضحت التقارير، أن اللاعب سوف يستمر في الرياض ولن يتوجه إلى النادي الأهلي المصري، بعد فشل الصفقة في الساعات الأخيرة.

وتابعت: "ماشاريبوف سوف يتواجد مع فريقه استعدادًا للموسم الجديد، ولكنه سوف يغيب عن مواجهة النصر ضد الوحدة في الجولة الأولى من دوري روشن، بسبب الإصابة".