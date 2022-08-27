شكرا لقرائتكم خبر حكاية «قيس وليلى» في مسرح جامعة الأميرة نورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحاكت المسرحية القصة بروح المجتمع الحديث والعلاقة التي جمعتهما بالعصر الرقمي ومدى تأثير منصات التواصل الاجتماعي عليهما، من خلال نقل الإشاعات التي تكون أحداثا ومشاهد عدة في قالب معاصر وكوميدي وتجربة فنية ثرية.وتأتي مسرحية قيس وليلى التي يستمر عرضها على مدى 9 أيام متواصلة، امتدادا للفعاليات والعروض الحية التي تشرف على تنظيمها هيئة المسرح والفنون الأدائية، بهدف نشر الوعي حول الإرث الثقافي المحلي، وبناء ألوان إبداعية جديدة تجمع ما بين الموسيقى والفنون الأدائية بمختلف أشكالها، وما يرتبط بذلك من تمكين المواهب المحلية الشابة، وابتكار محتوى محلي وفق أعلى مستويات الجودة.
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