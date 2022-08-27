أجواء ترفيهية ترافق عودة الطلاب إلى المدارس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وسط أجواء ترفيهية وتعليمية، تستقبل جميع مدارس المملكة اليوم الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية بعد عودتهم من الإجازة الصيفية، ليستكملوا رحلتهم التعليمية للعام الدراسي الجديد مع معلميهم ومعلماتهم.

فيما جرى تهيئة المدارس خلال الفترة الصيفية، إلى جانب تنفيذ وتجهيز المشاريع التعليمية الجديدة التي أنجزت خلال المدة القريبة الماضية.

ووجه الوزير بالسماح لمنسوبي ومنسوبات وزارة التعليم بمرافقة أبنائهم وبناتهم في مراحل (الروضة، والتمهيدي، والأول الابتدائي)، وذلك ابتداء من اليوم ولمدة يومين على أن يتم استئناف العمل عند العاشرة صباحا، على أن يتم التنسيق مع المدير المباشر، وألا يخل ذلك بالعمل المناط، وأن يكون الطفل في المراحل المستهدفة وهي الروضة والتمهيدي والصف الأول الابتدائي.

وفي بادرة جميلة تم إضاءة بعض الميادين في العديد من المحافظات بعبارات الترحيب بالمعلمين والمعلمات، إلى جانب عبارات التوعية للطلاب والطالبات وأولياء الأمور. فيما قامت بعض المولات بعمل نفس عبارات الترحيب و التهيئة.

جولات على المدارس

ووقف مديرو التعليم في المناطق ميدانيا أمس على استعدادات المدارس لاستقبال العام الجديد، متمنين للطلاب والطالبات عاما دراسيا حافلا بالتميز واكتساب المعرفة في ظل ما يشهده التعليم في بلادنا من دعم وعناية واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.

وكانت وزارة التعليم أعلنت قبل أيام إنجاز عدد من المشاريع التعليمية بنظام البناء الحديث في جدة. وأكد وزير التعليم أنه تم إنجاز هذه المشاريع ضمن المسار السريع كمرحلة أولى في وقت قياسي لم يتجاوز 50 يوما، وذلك بتوجيهات القيادة ودعمها السخي للتعليم في كافة أنحاء المملكة.

وأشار إلى أن هذه المشاريع نفذت وفق أحدث التصاميم المعمارية التي توفر بيئة تعليمية آمنة وجاذبة لمنسوبي المدارس، مشيدا بالمنجزات التي تحققت وتمثل قصة نجاح في سرعة الاستجابة والتعامل مع الآثار التعليمية المترتبة على مشروع إزالة وتطوير الأحياء العشوائية بمحافظة جدة.

انتعاش الأسواق

وشهدت الأسواق التجارية والمكتبات ومحلات مستلزمات المدارس الأيام الماضية حركة نشطة نتيجة الإقبال الكبير من أولياء الأمور الذين يحرصون على شراء مستلزمات الدراسة لأبنائهم قبل انطلاق العام الدراسي الجديد اليوم.

وتسارعت الأسواق والمكتبات في عرض بضائعها والتنافس بأسعار متفاوتة بحسب المواد المعروضة التي تناسب متطلبات كل فئة عمرية استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث تتنوع المعروضات في هذه الأسواق بحسب رغبات الطلاب والطالبات في اقتناء الأدوات المدرسية من حقائب، وكراسات، وأقلام، وملابس، وإكسسوارات وغيرها من مستلزمات تتوفر بأشكال مختلفة.

3 نصائح لتهيئة الأطفال:

• تهيئة الطفل ومشاركته في اختياره الزي المدرسي ووجبته الصباحية.

• النوم المبكر والفطور الصحي يزيد من استقرار الطفل النفسي.

• التقاط صورة للطفل بالزي المدرسي سيعزز ثقته بنفسه.

• تقبل مخاوف الطفل ومعالجتها بالحوار.

توقيت الدوام في جدة:

7:00 صباحا - بداية الاصطفاف

7:15 - الحصة الأولى

توقيت الدوام بالرياض:

6:15 - الاصطفاف الصباحي

6:30 - الحصة الأولى

تغذية صحية للطلاب:

• الأطعمة الغنية بالألياف تساعد في عملية الهضم وصحة الجهاز الهضمي.

• الاهتمام بمسألة «حقيبة الطعام المدرسية» والوجبات الغذائية خلال اليوم.

• الحقيبة تزود الجسم بالطاقة اللازمة وتوفير العناصر الغذائية الضرورية.

• من المهم تحضير وتقديم علبة الطعام المدرسية بطرق متنوعة ومتوازنة.

• يفضل تشجيع الطفل على شرب (6-8) أكواب من الماء يوميا.

• تعويده على منتجات الخبز الأسمر أو الحبوب الكاملة لاحتوائها على الألياف.

• تزويد الأطفال بوجبات خفيفة مثل المكسرات غير المملحة أو الفواكه المجففة.