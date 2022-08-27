زيادة مقاعد القبول بجامعة الطائف

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وأوضحت الجامعة أنه سيتم إرسال رسائل للطلبة المرشحين من خلال بوابة القبول لإكمال إجراءاتهم.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة الطائف عن زيادة مقاعد القبول بالتخصصات النوعية بنسبة 10%، إضافة إلى المقاعد الشاغرة في بقية برامج البكالوريوس وبرامج الكلية التطبيقية.وأوضحت الجامعة أنه سيتم إرسال رسائل للطلبة المرشحين من خلال بوابة القبول لإكمال إجراءاتهم.

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