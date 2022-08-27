شكرا لقرائتكم خبر التسوق الالكتروني ينافس «التقليدي» على المستلزمات المدرسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما بلغت نسبة التسوق عبر المواقع المحلية 95.2%، أتاحت تطبيقات التسوق الالكتروني عمليات الشراء من المتاجر للمستلزمات المدرسية، مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وتوفير ما يحتاجه المتسوقون، في ظل ما تشهده الأسواق التقليدية من كثافة وازدحام هذه الأيام.

ويعمد عدد من المتسوقين لاستخدام التطبيقات للتسوق؛ اختصارا للوقت وتفاديا للازدحام في الأسواق والمكتبات، مع توفر معظم ما يحتاجونه عبر مواقع الإنترنت من السلع المكتبية والمستلزمات المدرسية والقرطاسية والأدوات والحقائب المدرسية، والملابس والأحذية والأجهزة الالكترونية، بخيارات متنوعة تتناسب مع متطلبات ورغبات كل الفئات العمرية، بمختلف مراحلها الدراسية.

وأبرزت مواقع وتطبيقات التسوق الالكتروني في صفحاتها الرئيسة إعلانات وعروض العودة للمدارس والخصومات على المستلزمات الدراسية، والتسهيل على المستهلك بسرعة الوصول إلى المنتج الذي يريده وكل ما يحتاجه من أدوات مدرسية مميزة ومتنوعة وحديثة.

واتفق أغلب المتسوقين على أن التسوق الالكتروني يتميز على التقليدي بأنه خدمة متوفرة على مدار الساعة، ويراعي أذواق جميع الفئات العمرية، إضافة لميزة التوصيل الى جميع المدن، وكذلك تنافسها على تقديم الخصومات في الأسعار، وخدمة سياسة الاسترجاع والاستبدال، وسهولة اختيار المنتجات والماركات عبر المتاجر الالكترونية التي تتيح عمليات المقارنة بين المنتجات لمساعدة المستهلكين في التعرف على السلعة الأكثر ملاءمة لحاجاتهم.

وأظهرت الإحصائيات التي قدمتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تقرير «إنترنت السعودية» الذي يستعرض أهم الأرقام الموثوقة حول منظومة الإنترنت واستخداماتها في المملكة، أن نسبة الشراء من مواقع التسوق المحلية عبر الإنترنت سجلت نسبة 95.2% ومواقع التسوق العالمية 51.4%.

التسوق الالكتروني بالأرقام

تسوق عبر المواقع المحلية 95.2%

تسوق عبر المواقع العالمية51.4%

السلع والخدمات 70.1%

شراء الملابس والأحذية 82.5%

نسبة تسوق الذكور 73.6%

نسبة تسوق الإناث 92.1%