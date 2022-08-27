الرياضة والصحة تتصدران اهتمام السعوديين على تويتر

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وأشار التقرير إلى أن 88% من مستخدمي تويتر في السعودية وفقا لعينة شملت 1062 شخصا في نوفمبر 2021م يشاهدون الفيديوهات على التطبيق ويعتبر 74% أن تويتر مصدر رئيس لمشاهدة الفيديوهات، في حين يرى 73% أنه مصدر موثوق للفيديوهات ويعتقد 79% أن الفيديوهات فيه هي الأحدث.كما يصل 52% من المستخدمين للفيديوهات من خلال الضغط على الترند.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.