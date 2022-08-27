شكرا لقرائتكم خبر الرياضة والصحة تتصدران اهتمام السعوديين على تويتر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهر تقرير حديث أن الرياضة تتصدر اهتمام مستخدمي تويتر في السعودية من الذكور بنسبة 62% في حين تتصدر الموضوعات الصحية اهتمام الإناث في السعودية بنسبة 50%، في حين حل الاهتمام بالموضوعات التعليمية على تويتر ثانيا لدى كل من الذكور والأناث في السعودية بنسبة 45% للذكور و46% لدى الإناث، وذلك بحسب تقرير حديث صدر أخيرا عن شركة Group M تناول اهتمامات السعوديين لدى تصفحهم التطبيق.

وأشار التقرير إلى أن 88% من مستخدمي تويتر في السعودية وفقا لعينة شملت 1062 شخصا في نوفمبر 2021م يشاهدون الفيديوهات على التطبيق ويعتبر 74% أن تويتر مصدر رئيس لمشاهدة الفيديوهات، في حين يرى 73% أنه مصدر موثوق للفيديوهات ويعتقد 79% أن الفيديوهات فيه هي الأحدث.

كما يصل 52% من المستخدمين للفيديوهات من خلال الضغط على الترند.