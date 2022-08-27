شكرا لقرائتكم خبر عودة متزامنة للطلاب والمعلمين إلى الفصول الدراسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد يعود نحو 6 ملايين طالب وطالبة و600 ألف معلم ومعلمة في مدارس التعليم الحكومي العام والأهلي للعام الدراسي 1444، اليوم إلى مقاعد الدراسة بعد انقضاء إجازة الصيف، بعد أن سبقهم الاثنين الماضي المشرفون التربويون والمشرفات التربويـات في الإدارات التعليمية، ومنسوبو ومنسـوبات مكاتب التعليم والهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس.

وعلى خلاف الأعوام السابقة يتزامن عودة الطلاب مع عودة الكوادر التعليمية في المدارس، والتي كانت تسبق عودة الطلاب بأسبوع.

وكلفت وزارة التعليم مديري التعليم في المناطق والمحافظات بفتح المسارات التخصصية في برنامج التعليم المدمج لمسارات الثانوية وفق معايير محددة، والرفع للبرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية والأكاديميات بالوزارة، داعية لمتابعة تطبيق البرنامج في الميدان التعليمي، وحصر وإرسال المقترحات التطويرية للإدارة العامة للتعليم الالكتروني والتعليم عن بعد.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وجه بالسماح لمنسوبي ومنسوبات الوزارة بمرافقة أبنائهم وبناتهم في مراحل (الروضة، والتمهيدي، والأول الابتدائي)، وذلك ابتداء من اليوم ولمدة يومين، راجيا لأبنائه الطلاب والطالبات وللجميع عاما دراسيا مكللا بالنجاح والتوفيق والعطاء للوطن الغالي.

فيما حققت الوزارة تقدما في 16 مؤشرا من مؤشرات التنافسية العالمية، وصعود ثمانية مراكز مقارنة بالعام الماضي وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022م.

مدة الدراسة خلال العام الدراسي 1444 الجديد:

39 أسبوعا

3 فصول دراسية

13 أسبوعا مدة كل فصل

185 يوما عدد أيام الدراسة الفعلية

56 يوما عدد أيام الإجازات موزعة على 10 إجازات، منها الإجازات الثلاث خلف كل فصل دراسي والعطلات الرسمية في المملكة

التقويم الدراسي:

الفصل الدراسي الأول:

من 1 صفر

إلى 30 ربيع الآخر 1444

الفصل الدراسي الثاني:

من 10 جمادى الأولى

إلى 10 شعبان

الفصل الدراسي الثالث:

من 20 شعبان

إلى 4 ذي الحجة