شكرا لقرائتكم خبر فعالية «تدريب الصقر» تستهوي الأطفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتتمحور الفعالية التي تقع ضمن منطقة فريدة التصميم أطلق عليها «صقار المستقبل» حول تدريب الطفل عمليا على كيفية الإمساك بالصقر، والتدرب على حمله بالطريقة التي جبل عليها الصقارون، وتعويد الطفل على ذلك من قبل صقارين ممارسين.ويسعى المعرض إلى التعريف بهذه الهواية التراثية وتنميتها في نفوس الأطفال، وربطهم بهوية تاريخية وإرث متجدد، وإيجاد جيل جديد ومتمكن من صقاري المستقبل، بالإضافة إلى نقل هذه الهوية الوطنية والهواية التراثية للأجيال القادمة، ضمن أجواء حماسية ممزوجة بالمعرفة والترفيه في آن واحد، لتضم نشاطات مسلية وغنية بالخلفيات التعليمية لحياة الصقور وبيئتها.
ويتضمن جناح «صقار المستقبل» العديد من الفعاليات المميزة، منها مقلاع الكرات الملونة، أنا الصقر، مغامرات الأدغال، اصنع صقرك، أطلق صقرك، حرر صقرك، لعبة طر عاليا، التفاعل مع الصقر، إضافة إلى منطقة الأطفال التفاعلية.
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