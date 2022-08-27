فعالية «تدريب الصقر» تستهوي الأطفال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استهوت فعالية «تدريب الصقر» الأطفال من زوار معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، والمتزامن مع المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، اللذين ينظمهما نادي الصقور السعودي في مقره بملهم شمال مدينة الرياض، لإكساب صقاري المستقبل مهارات الصقارة، والتعرف على الموروث الثقافي الأصيل.

وتتمحور الفعالية التي تقع ضمن منطقة فريدة التصميم أطلق عليها «صقار المستقبل» حول تدريب الطفل عمليا على كيفية الإمساك بالصقر، والتدرب على حمله بالطريقة التي جبل عليها الصقارون، وتعويد الطفل على ذلك من قبل صقارين ممارسين.

ويسعى المعرض إلى التعريف بهذه الهواية التراثية وتنميتها في نفوس الأطفال، وربطهم بهوية تاريخية وإرث متجدد، وإيجاد جيل جديد ومتمكن من صقاري المستقبل، بالإضافة إلى نقل هذه الهوية الوطنية والهواية التراثية للأجيال القادمة، ضمن أجواء حماسية ممزوجة بالمعرفة والترفيه في آن واحد، لتضم نشاطات مسلية وغنية بالخلفيات التعليمية لحياة الصقور وبيئتها.

ويتضمن جناح «صقار المستقبل» العديد من الفعاليات المميزة، منها مقلاع الكرات الملونة، أنا الصقر، مغامرات الأدغال، اصنع صقرك، أطلق صقرك، حرر صقرك، لعبة طر عاليا، التفاعل مع الصقر، إضافة إلى منطقة الأطفال التفاعلية.