شكرا لقرائتكم خبر «جريندايزر» يطل على جمهور بوليفارد الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تزامنا مع إطلاق مسابقة المواهب العربية والعالمية دشنت شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان (مسك) مشروعا جديدا لـ»جريندايزر» تحت مسمى PROJECT-G وذلك مع عدد من الشركاء اليابانيين العالميين من ضمنها شركة دايناميك بلاننج المالكة لحقوق «جريندايزر».

وأعلن عن هذه الشراكة في موسم (الجيمرز بالبوليفارد) في مدينة الرياض، حيث عرضت شخصية «جريندايزر» العالمية بشكل أخاذ في شاشات البوليفارد وسط ذهول كبير من الجمهور والزائرين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج الدكتور عصام بخاري لـ»مكة» «نؤمن بإلهام أطفال المستقبل وطبيعة المحتوى الإبداعي قادر على صناعة الأجيال، وعلى سبيل المثال مسلسل أساطير في قادم الزمان، أول عمل سعودي الذي حقق 100 مليون مشاهدة وصدى انتشار واسع في المنصات العالمية اليابانية والصينية كلا بلغته إضافة للغة العربية الفصحى، مضيفا «أطفالنا اليوم هم آمالنا بالمستقبل ونحرص أن نقدم لهم محتوى من ثقافتنا وأبطالا من شخصياتنا وقيمنا لكي ننافس بها الشرق والغرب، نحن قادرون على ذلك للاستثمار في شبابانا وإبداعنا، هذا حلم جميعنا نعمل عليه في مانجا للإنتاج ونجاحنا لن يقاس بسنة أو سنتين بل يقاس في 30 إلى 40 سنة قادمة، فنجاحنا اليوم بشخصية (جريندايزر) المليئة بالقيم والمبادئ يمهد بأرضيه رحبه سنبدع بعدها بصناعة المزيد من الشخصيات الابتكارية التي تجعل من الأطفال السعوديين تعتز بوطنها و تعمل ما في وسعها لكي تطلق العنان لفكرها وتنجح وتبدع على مستوى العالم».

وعن مستوى الدبلجة لمشاريع شخصيات (الانمي) السابقة علق قائلا «أتينا بأباطرة شخصيات الأصوات العربية لأداء الدبلجة واشترطنا أن تكون أدوار البطولة من خلال شبابانا السعوديين لتمكينهم، وأيضا سيكون هناك مشاريع أخرى مستقبلية قادمة ستعتمد باللهجة السعودية لإبراز ثقافة لغتنا للعالم.

وخلال هذه المناسبة قال الطفل ياسين عبدالله: عرفت شخصية (جريندايزر) من خلال والدي الذي كان يحفزنا لمشاهدة هذه الشخصية بنسختها القديمة، لم أتحمس لمشاهدتها ولكني علمت من والدي أنها شخصيتهم المفضلة في ذاك الزمان، الأهم لدي أن تكون أي شخصية «أنمي» تتمتع بالجدية وقريبة من الواقع والمستقبل الافتراضي ومن خلالها أعرف ثقافات ورياضات بدنية أخرى مثل رياضة الكاراتيه للدفاع عن النفس والتي بسببهم تعلمتها ووصلت مرحلة متقدمة بحصولي على الحزام البرتقالي خلال أشهر قليلة، وأعتبرها أفضل وسيلة تعليم توفر لي معرفة العديد من علوم المستقبل.

وفي سياق الحدث أعلنت مانجا للإنتاج بأنه ستتاح الفرصة للجمهور والمواهب العربية والعالمية للمساهمة في هذه الشراكة، حيث ستطلق مسابقة عالمية لتصميم مركبة آلية مستوحاة من المركبات الفضائية المعادية المعروفة بـ»اليوفو» من عالم جريندايزر مع إمكانية استخدامها في المشروع الجديد، مما يجعلها تجربة فريدة على مستوى الإنتاج الياباني، إضافة لإتاحتها لفرصة الفوز بجائزة نقدية لأول ثلاثة فائزين، وسيتم إصدار مزيد من التفاصيل حول المسابقة على حساب @NextGrandizer في وسائل التواصل الاجتماعي.

سلسلة الخيال العلمي «جريندايزر»:

انطلقت في أكتوبر عام 1975 استمرت لمدة 74 حلقة

