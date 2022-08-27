شكرا لقرائتكم خبر «مسك»: 42% من الشباب يسعون لتطوير مهارات الإلقاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة «مسك للمجتمع»، أن 42% من الشباب يسعون إلى تطوير مهارات الإلقاء لديهم، فيما يسعى 38% منهم إلى تطوير قدرتهم على معالجة المشاكل، مقابل 20% فقط من الراغبين في السعي لبناء الحجج.

وجاء هذا الاستطلاع على هامش برنامج «صوت الشباب 2» الخاص بمهارة المناظرة، حيث يهدف لإشراك الشباب من مختلف أنحاء المملكة في برنامج إثرائي يركز بشكل أساسي على تنمية مهارات الحوار والتفكير النقدي، والقدرة على بناء موقف صلب ومتماسك في بناء الحجج باستخدام مهارات البحث والقراءة الحرة، ضمن رحلة تسهلها مسك لتفعيل دور الشباب كمواطنين مؤثرين وفاعلين في إيجاد الحلول والأفكار أمام تحديات المجتمع.

وسيركز البرنامج هذا العام على عدد من المدن في السعودية، حيث يتعلم المشاركون عددا من مهارات المستقبل عبر إعطائهم أدوات تمكنهم من السعي والوصول لطموحاتهم، والمشاركة في نهضة الوطن بدورهم كمواطنين فاعلين.

وهناك 9 مهارات سيكتسبها المشارك في البرنامج وهي: الحوار ومهارات التواصل والاستماع الفعال والبحث والإلقاء والنقد البناء وبناء الحجج وحل المشاكل والمناظرة.

شروط التقديم على البرنامج:







أن يكون العمر بين (18 - 35 عاما).



إجادة اللغة العربية (التحدث والكتابة والقراءة)



أن يكون المتقدم سعوديا أو ابن سعودية



التسجيل في المرحلة الأولى للبرنامج متاح للجميع يبدأ الترشيح للمرحلة الثانية بعد استكمال المتطلبات التالية:



شهادة إكمال المرحلة الأولى من صوت الشباب 2 (مهارات المناظرة)



النقاط الرئيسة في البرنامج

اللغة

يقدم البرنامج باللغة العربية

برنامج تدريبي

يبدأ بالتدريب الالكتروني وعند الترشح للمراحل التالية يمكن للمشاركين ممارسة وتطوير مهاراتهم تحت إشراف مدربين مختصين.

المرحلة الأولى

(التدريب الالكتروني)

فيديوهات تعليمية عن أسس الحوار والمناظرة والتفكير النقدي تتخللها أسئلة تفاعلية متبوعة باختبار معرفي يمكنك من الحصول على شهادة إكمال المرحلة.

المرحلة الثانية

(التدريب في الغرف الصوتية)

جلسات تدريب عن بعد لتطبيق ما تم تعلمه عن الحوار والمناظرة والتفكير النقدي، من خلال المشاركة في تدريبات عملية.

المرحلة الثالثة

(التصفية والإعداد للمناظرة النهائية)

التدرب على مهارات المناظرة حضوريا، وتشكيل الفرق للخوض في المنافسات الختامية أمام لجنة التحكيم.

المرحلة الرابعة

(المناظرة النهائية)

استعراض ما تم تعلمه أمام صناع القرار والجمهور، من خلال مناظرة عملية تحكمها لجنة مكونة من خبراء ومدربين ذوي خبرة عالية.