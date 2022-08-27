مهرجان الإذاعة والتلفزيون يعزز الحضارة العربية والإسلامية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبدأ فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، في نسخته الـ22، بالرياض خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر المقبل، بحضور 1000 إعلامي من مختلف أنحاء العالم، وعدد من المنظمات الإعلامية الدولية. ويسعى اتحاد إذاعات الدول العربية (إسبو) لتحقيق أهداف أبرزها الاتجاه نحو تعزيز الإنتاج العربي للتعريف بالحضارة العربية والإسلامية، وتوضيح عمقها، وما ترتكز إليه من أسس وثوابت نابعة من تعاليم الدين الإسلامي. الإسلامي. ولم يكن تعزيز الإنتاج العربي الخاص بالحضارة العربية والإسلامية، مطلبا عابرا، خرجت به إحدى نسخ المهرجان السابقة، وإنما هو أحد الأهداف الرئيسة للمهرجان، يلتزم به القائمون على تنظيم الفعاليات دورة بعد أخرى، وتوضع من أجله الخطط والبرامج.

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