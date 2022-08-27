شكرا لقرائتكم خبر ملتقى الأدباء بالطائف يستهل يومه الأول بـ4 جلسات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استهل ملتقى الأدباء بالطائف يومه الأول بأربع جلسات حوارية، حيث تطرقت الجلسة الأولى إلى دور القطاع غير الربحي في التمكين الثقافي، وما هي القيود التي تحد من نمو القطاع وكيف يحافظ المجتمع على تنفيذ المشاريع الثقافية والعلاقة التكاملية بين القطاعات. وناقشت الجلسة الثانية بعنوان «الأدب السعودي والآخر» تعزيز مكانة الأديب السعودي إقليميا ودوليا ومواجهة التحديات التي تعيق انتشاره والإسهام في وصوله إلى المحافل الدولية.

وتناولت الجلسة الثالثة بعنوان «قراءة في راهن الشعر السعودي» واقع الشعر وحضوره عند الآخر، فيما تطرقت الجلسة الرابعة بعنوان «الأدب والمجتمع» إلى تجربة الأديب السعودي مع المقاهي الثقافية واستعراض تجاربهم ومساهماتهم في المجتمع.

وأوضح رئيس النادي الأدبي بالطائف عطاالله الجعيد، أن انطلاق الملتقى في عاصمة الشعر العربي الطائف بتنظيم أكاديمية الشعر العربي وهيئة الأدب، يمثل التطلعات لتحقيق الآراء والأفكار التي طرحت في الملتقى السابق في أبها، التي سيضاف إليها مقترحات أخرى من المثقفين الذين سيحضرون وسيشاركون في هذا الملتقى.