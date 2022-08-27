ملتقى الأدباء بالطائف يستهل يومه الأول بـ4 جلسات

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وتناولت الجلسة الثالثة بعنوان «قراءة في راهن الشعر السعودي» واقع الشعر وحضوره عند الآخر، فيما تطرقت الجلسة الرابعة بعنوان «الأدب والمجتمع» إلى تجربة الأديب السعودي مع المقاهي الثقافية واستعراض تجاربهم ومساهماتهم في المجتمع.وأوضح رئيس النادي الأدبي بالطائف عطاالله الجعيد، أن انطلاق الملتقى في عاصمة الشعر العربي الطائف بتنظيم أكاديمية الشعر العربي وهيئة الأدب، يمثل التطلعات لتحقيق الآراء والأفكار التي طرحت في الملتقى السابق في أبها، التي سيضاف إليها مقترحات أخرى من المثقفين الذين سيحضرون وسيشاركون في هذا الملتقى.
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