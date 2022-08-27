الإطاحة بـ15,050 مخالفا للإقامة والعمل وأمن الحدود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقعت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بـ15,050 مخالفا في مناطق المملكة كافة، خلال الفترة من 18 إلى 24 أغسطس الحالي. وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أمس، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في بقية مناطق المملكة. نتائج الحملات: 01 إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة15.050 مخالفا، منهم: 9028 مخالفا لنظام الإقامة 4092 مخالفا لنظام أمن الحدود 1930 مخالفا لنظام العمل 02 إجمالي من ضبطوا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 364 شخصا، منهم: 41 % يمنيو الجنسية 53 % إثيوبيو الجنسية 6 % جنسيات أخرى ضبط 48 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية 03 ضبط 18 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم 04 إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 46,730 وافدا مخالفا، منهم: 43,773 رجلا 2957 امرأة 05 إحالة 35,653 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر إحالة 2195 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم ترحيل 12,810 مخالفين

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