«التعاون الإسلامي» تدعو إلى الحوار لحل الخلافات في ليبيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي متابعتها ببالغ الانشغال للتطورات الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس، التي أدت إلى سقوط العديد من القتلى وإصابة آخرين.
وحثّت الأمانة أمام هذه التطورات الخطيرة الأطراف الليبية كافة على وقف العنف، وحماية المدنيين وتجنب التصعيد، داعيةً إلى التهدئة واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها ليبيا لتجنيب شعبها ويلات العنف والمزيد من المخاطر.
وشددت الأمانة على حرص منظمة التعاون الإسلامي على أمن ليبيا واستقرارها وسلامة شعبها
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