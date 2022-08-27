اخبار الرياضه السعوديه العالمي يهزم الوحدة بهدف

في الرياض، قاد المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر فريقه النصر للفوز على الوحدة بالهدف المبكر الذي أحرزه برأسية ولا أجمل على يمين الحارس الوحداوي منير المحمدي (د: 3)، ليحقق النصر أول ثلاث نقاط له في الدوري، فيما بقي الوحدة دون رصيد من النقاط.
وفي أبها، قلب فريق أبها تأخره لفوز على ضيفه الرائد بهدفين لهدف، وجاء هدف اللقاء الأول لفريق الرائد عن طريق لاعبه محمد سالم (د: 34)، وفي الشوط الثاني انتفض فريق أبها وأحرز هدفين عن طريق كل من: عبدالفتاح آدم (د: 51)، وسعد بقير (د: 60)، وبهذه النتيجة ينال فريق أبها 3 نقاط وبقي الرائد دون نقاط.
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