وزارة الصحة الليبية تكشف حصيلة اشتباكات طرابلس اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أفادت وزارة الصحة الليبية اليوم السبت بسقوط 12 قتيلاً و87 جريحاً على الأقل بعضهم في حالة حرجة جراء الاشتباكات في العاصمة طرابلس .

وأفاد الناطق باسم جهاز الحرس والطوارئ، أسامة علي، بأن الإحصائيات “لا زالت أولية”.

وتستمر الاشتباكات التي اندلعت الليلة الماضية وفجر اليوم بين الكتيبة 77 بقيادة، هيثم التاجوري، وجهاز دعم الاستقرار بقيادة، عبد الغني الككلي، المعروف بغنيوة.

وما زالت أصوات الرماية بين الفريقين تسمع في أغلب أرجاء طرابلس، فيما تتركز الاشتباكات في أحياء باب بن غشير، وشارع الزاوية، ونواحي من وسط المدينة المكتظة بالسكان المدنيين، في الوقت الذي يسمع فيه صوت طائرة مسيرة تحوم في الأجواء.

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وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية عن حاجة مصرف الدم المركزي للتبرع بالدم من جميع الفصائل وبشكل عاجل.

وأطلق جهاز الإسعاف والطوارئ نداء عاجلا ومناشدة إنسانية يطالب فيها بهدنة لساعات من أجل إجلاء الأسر العالقة.

وأكد الناطق باسم الجهاز، أسامة علي، في تصريح صحفي ، أن “عائلات عديدة عالقة بمناطق الاشتباك أرسلت مناشدات إلى الجهاز تطالب بالخروج”، مفيدا بأن “احتدام تبادل النار بين الطرفين حال دون وصول فرق الإخلاء لتلك المناطق”.

من جهته، وصف مسؤول ملف الصحة في بلدية طرابلس المركز، محمد الضباع، الوضع في مناطق الاشتباك بـ “المأساوي” ، مشيرا إلى أن “القذائف تتساقط بشكل كثيف على المناطق الآهلة بالسكان” .

ولفت الضباع إلى “عدم تمكنهم من الاتفاق مع الفريقين المتقاتلين على ممر آمن لإخراج العالقين”، وأنه “لا يمكن إحصاء الضحايا بسبب صعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة من الاشتباكات”.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل استمرار تبادل إطلاق النار بين الفريقين بمختلف أنواع الأسلحة.

ووثق أحد المقاطع مقتل أحد الفنانين الكوميديين الليبيين في ليبيا “مصطفى بركة” القاطن بمنطقة الاشتباك، فيما بينت مقاطع أخرى اشتعال النيران في عدة مباني حكومية وبيوت وسيارات واقعة في خطوط النار.