استشاري يكشف عن علاج مجاني لمنع الجلطات القاتلة وتقوية المناعة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

كشف استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث بمصر، الدكتور هاني الناظر، اليوم عن علاج مجاني لمنع الجلطات القاتلة وتقوية المناعة.

وقال الناظر في منشور عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك”: “اسمحوا لي أن أذكركم كطبيب بدواء هو أرخص الأدوية على الإطلاق وأكثرها أمانا”.

وتابع: “دواء يساعد على تدفق الدم للقلب والرئة والكبد والكلى والمخ بصورة جيدة فتتحسن وظائف تلك الأعضاء الحيوية، ويمنع تكون الجلطات الدموية القاتلة ويمنع تكون حصوات الكلى المؤلمة، وهام لجهاز مناعي قوي”.

وأردف: “دواء يخلص الجلد من السموم والأملاح ويحفظ نضارته وحيويته ويمنع سقوط الشعر، إنه الماء فلا تبخلوا على صحتكم بالإكثار منه بكثرة صيفا وشتاء ونهارا وليلا”.