بطولة شاب تنقذ عائلتين من الغرق في سيول وادي تربة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

لم يتجاهل الشاب “ناحي ناصر البقمي” نداء استغاثة أسرتين، كانتا تستنجدان لإنقاذهما من السيول الجارفة في محافظة ترُبة، حيث أثبت بطولته بالتعاون مع زملائه من الشباب ليتمكن من إنقاذ العائلتين من الغرق حين جرفهما سيل وادي ترُبة أثناء عبورها مزلقان السد الجوفي؛ حيث تزامن عبورهما جريان الوادي جراء السيول المنقولة.

وفي حديث البطل “ناحي البقمي” مع “العربية.نت” قال: أنا صاحب الشيول الذي قمتُ من خلاله بإنقاذ العائلتين من سيول وادي ترُبة، لقد كنتُ في سيارتي الخاصة الساعة 11 مساءً، فسمعتُ صوت استغاثة من سيارة نوع جيب وأخرى سيارة من نوع كاميري، فخرجت مسرعاً خرج لأحضر الشيول الذي كان يبعد عن موقع السيول حوالي 9 كيلومترات، بعد أن أوصيتُ الشباب الموجودين في الموقع أن يتابعوا الوضع مع الأسر المحتجزة داخل السيارات إلى حين عودتي.

وتابع سرد القصة: تم إنقاذ سيدتين من الجيب، ثم عدنا لإنقاذ شاب يبلغ من العمر 15 عاما، بعدها تم إنقاذ 5 أشخاص من الجنسية المصرية، وتم البحث عن المفقود الوحيد ولم يتم العثور عليه، وبعد عمليات البحث تم العثور عليه متوفى الساعة الخامسة فجراً على بُعد كيلو من الموقع.

وأضاف البقمي: “لم أتردد أبداً في مد يد العون لهذه الأسر، وحاولتُ أن أبذل قصارى جهدي في سبيل إنقاذ هذه الأرواح التي كانت تستغيث وهي تواجه الموت، مما جعلني أشعر بالتعاطف والرغبة في الفزعة وإنقاذ هذه الأسر من موت محقق في هذه السيول، والله يرحم الشاب المتوفى، وأن يكتب له الأجر للشباب الذين وقفوا معي في عملية الإنقاذ”.