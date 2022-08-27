كورونا في 2022.. الصحة العالمية تتحدث عن حصيلة «تفطر القلب»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت‭ ‬مسؤولة‭ ‬رفيعة‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية،‭ ‬الجمعة،‭ ‬أن‭ ‬الوقت‭ ‬قد‭ ‬حان‭ ‬لإجراء‭ ‬مراجعة‭ ‬واقعية‭ ‬لوباء‭ ‬كورونا،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تسجيل‭ ‬مليون‭ ‬حالة‭ ‬وفاة‭ ‬بالمرض‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

وقالت‭ ‬ماريا‭ ‬فان‭ ‬كيرخوف‭ ‬رئيسة‭ ‬الفريق‭ ‬التقني‭ ‬المعني‭ ‬بكوفيد‭-‬19‭ ‬في‭ ‬المنظمة‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الحصيلة‭ ‬‮«‬تفطر‭ ‬القلب‮»‬،‭ ‬لأن‭ ‬الاختبارات‭ ‬والعلاجات‭ ‬واللقاحات‭ ‬وإجراءات‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬جميعها‭ ‬متوافرة‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬الفيروس‭.‬

وأضافت‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬مباشر‭ ‬عبر‭ ‬قنوات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬التابعة‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬‮«‬بما‭ ‬أننا‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬الثالثة‭ ‬لتفشي‭ ‬الوباء‭ (…) ‬فإن‭ ‬الأمر‭ ‬أكثر‭ ‬مأساوية‭ ‬لامتلاكنا‭ ‬الأدوات‭ ‬التي‭ ‬يمكنها‭ ‬بالفعل‭ ‬منع‭ ‬هذه‭ ‬الوفيات‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬أصبح‭ ‬الكثير‭ ‬منا‭ ‬مصابا‭ ‬بالخدر‭ ‬تجاه‭ ‬الأرقام‮»‬‭.‬

وتابعت‭: ‬‮«‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬مراجعة‭ ‬واقعية‭. ‬نحتاج‭ ‬حقا‭ ‬إلى‭ ‬تقييم‭ ‬أين‭ ‬نحن‭ ‬الآن‭. ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬يفارق‭ ‬فيه‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬14‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬الحياة‭ ‬كل‭ ‬أسبوع‮»‬‭.‬

تحذير‭ ‬من‭ ‬كورونا

وشددت‭ ‬ماريا‭ ‬فان‭ ‬كيرخوف‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الوباء‭ ‬لم‭ ‬ينته‭ ‬بعد،‭ ‬ولكن‭ ‬يمكن‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬له‭ ‬بينما‭ ‬يستمر‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬عيش‭ ‬حياتهم‭ ‬اليومية‭.‬

وقالت‭: ‬‮«‬نحتاج‭ ‬فقط‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬التفكير‭ ‬الإضافي‭ ‬في‭ ‬ذلك،‭ ‬بأن‭ ‬نكون‭ ‬أكثر‭ ‬حرصا‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‮»‬،‭ ‬مضيفة‭: ‬‮«‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬يتحدثون‭ ‬عن‭ ‬التعايش‭ ‬مع‭ ‬كوفيد،‭ ‬لكن‭ ‬علينا‭ ‬التعايش‭ ‬معه‭ ‬بمسؤولية‮»‬‭.‬

وحذرت‭: ‬‮«‬مليون‭ ‬حالة‭ ‬وفاة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬ليست‭ ‬تعايشا‭ ‬مع‭ ‬كوفيد،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬لدينا‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬حالة‭ ‬وفاة‭ ‬في‭ ‬الاسبوع‭ ‬لا‭ ‬يعد‭ ‬تعايشا‭ ‬مع‭ ‬كوفيد‭ ‬بشكل‭ ‬مسؤول‮»‬‭.‬

إحصائيات‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة

‭ ‬أودى‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬بحياة‭ ‬6‭.‬45‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬منذ‭ ‬ظهور‭ ‬الإصابات‭ ‬الأولى‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬2019‭ ‬في‭ ‬ووهان‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬وفقا‭ ‬لآخر‭ ‬إحصائيات‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭.‬

‭ ‬تم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬إصابة‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬المنظمة‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وتقول‭ ‬ماريا‭ ‬فان‭ ‬كيرخوف‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬أرقام‭ ‬هائلة،‭ ‬وهذا‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬الواقع‮»‬،‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬الاختبارات‭ ‬المنزلية‭ ‬لا‭ ‬تدخل‭ ‬في‭ ‬البيانات‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬نرى‭ ‬هذا‭ ‬الفيروس‭ ‬ينتشر‭ ‬بشكل‭ ‬مكثف‭ ‬حول‭ ‬العالم‮»‬،‭ ‬مبدية‭ ‬أسفها‭ ‬لأن‭ ‬هذا‭ ‬الفيروس‭ ‬لا‭ ‬يغادرنا‭.‬