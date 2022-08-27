«اغتصب الفتاة بعد قتلها».. صدفة غريبة تفك لغز جريمة مروعة بعد 7 سنوات

محمد بن مسعود - الدمام - أمرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بمحافظة‭ ‬الدقهلية‭ ‬في‭ ‬دلتا‭ ‬مصر‭ ‬بحبس‭ ‬شابين‭ ‬4‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬التحقيقات،‭ ‬بتهمة‭ ‬قتل‭ ‬فتاة‭ ‬منذ‭ ‬7‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬المنصورة‭.‬

وكشفت‭ ‬الصدفة‭ ‬عن‭ ‬مرتكبي‭ ‬الجريمة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تتوصل‭ ‬المباحث‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬إلى‭ ‬مرتكبيها،‭ ‬حيث‭ ‬أدت‭ ‬ثرثرة‭ ‬أحد‭ ‬المتهمين‭ ‬إلى‭ ‬الوصول‭ ‬إليهما،‭ ‬وبعد‭ ‬القبض‭ ‬عليهما‭ ‬اعترفا‭ ‬بأنهما‭ ‬وراء‭ ‬ارتكابها،‭ ‬بل‭ ‬إن‭ ‬أحدهما‭ ‬اعترف‭ ‬بالاعتداء‭ ‬عليها‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬لفظت‭ ‬أنفاسها‭ ‬الأخيرة‭.‬

كما‭ ‬كشفت‭ ‬اعترافات‭ ‬المتهمين‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬التي‭ ‬قتلت‭ ‬فيها‭ ‬فتاة‭ ‬تُدعى‭ ‬‮«‬أسماء‭. ‬أ‭. ‬م‮»‬‭ (‬41‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬مساكن‭ ‬الجلاء‭ ‬بمدينة‭ ‬المنصورة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تعرضت‭ ‬للقتل‭ ‬بعدد‭ ‬3‭ ‬طعنات‭ ‬بسلاح‭ ‬أبيض،‭ ‬وإصابة‭ ‬بكدمة‭ ‬شديدة‭ ‬في‭ ‬رأسها،‭ ‬والاعتداء‭ ‬عليها،‭ ‬وسرقة‭ ‬بعض‭ ‬محتويات‭ ‬الشقة،‭ ‬دون‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬آثار‭ ‬للمقاومة‭ ‬أو‭ ‬للعنف‭ ‬داخل‭ ‬الشقة،‭ ‬وجميع‭ ‬النوافذ‭ ‬والأبواب‭ ‬سليمة‭.‬

واعترف‭ ‬المتهمان‭: ‬‮«‬أحمد‭. ‬ع‭. ‬ع‮»‬‭ (‬27‭ ‬سنة‭)‬،‭ ‬و»كريم‭. ‬خ‭. ‬أ‮»‬‭ (‬27‭ ‬سنة‭) ‬في‭ ‬تحقيقات‭ ‬النيابة،‭ ‬بأنهما‭ ‬ارتكبا‭ ‬جريمتهما‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2015،‭ ‬وجرى‭ ‬سؤال‭ ‬أحدهما‭ ‬في‭ ‬التحقيقات،‭ ‬كونه‭ ‬جار‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬العقار،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬أنكر‭ ‬تمامًا‭ ‬علاقته‭ ‬بالجريمة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬خلال‭ ‬التحقيقات‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يخرج‭ ‬من‭ ‬شقته‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ثرثرة‭ ‬صديقه‭ ‬حول‭ ‬الجريمة،‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬ضباط‭ ‬مباحث‭ ‬أول‭ ‬المنصورة،‭ ‬وباستدعائهما‭ ‬اعترفا‭ ‬بارتكاب‭ ‬الواقعة‭.‬

وأشارا‭ ‬المتهمان‭ ‬في‭ ‬التحقيقات‭ ‬إلى‭ ‬أنهما‭ ‬ترصّدا‭ ‬للمجني‭ ‬عليها،‭ ‬إذ‭ ‬إنها‭ ‬كانت‭ ‬تعيش‭ ‬بمفردها‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬والديها،‭ ‬وانتهزا‭ ‬فرصة‭ ‬فتحها‭ ‬باب‭ ‬الشقة‭ ‬للدخول‭ ‬إليها،‭ ‬فباغتاها‭ ‬ودخلا‭ ‬معها‭ ‬إلى‭ ‬الشقة،‭ ‬وطعنها‭ ‬أحدهما‭ ‬3‭ ‬طعنات‭ ‬في‭ ‬البطن،‭ ‬ولما‭ ‬قاومتهما‭ ‬رطم‭ ‬رأسها‭ ‬في‭ ‬ترابيزة‭ ‬حتى‭ ‬فقدت‭ ‬الوعي،‭ ‬ولفظت‭ ‬أنفاسها‭ ‬الأخيرة‭.‬

وأوضحا‭ ‬أن‭ ‬أحدهما‭ ‬عقب‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬وفاتها‭ ‬اعتدى‭ ‬عليها،‭ ‬وأخفيا‭ ‬بعدها‭ ‬أدوات‭ ‬الجريمة،‭ ‬واختفيا‭ ‬تمامًا،‭ ‬ولم‭ ‬يشعر‭ ‬بوجودهما‭ ‬أحد‭ ‬من‭ ‬الجيران،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬القضية‭ ‬يتم‭ ‬قيدها‭ ‬ضد‭ ‬مجهول،‭ ‬وظنا‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تُكشف‭.‬