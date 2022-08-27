تصرف خارج عن القانون.. تحذيرات بايقاف مباراة النصر والوحدة في دوري روشن

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كشفت مصادر صحفية، أن مسؤولي نادي النصر اعترضوا على واقعة إطفاء انوار ملعب مرسول بارك خلال مواجهة الفريق أمام الوحدة بدوري روشن السعودي للمحترفين.

وأوضحت المصادر وفقًا لـ” الشرق الأوسط”، أن مسؤولو مباراة النصر والوحدة أبلغوا إدارة النصر ومرسول بارك بأن المباراة سيتم إيقافها في حال تكرر إطفاء الأنوار.

وأشارت إلى أن مراقبي المباراة والحكام امتعضوا من التصرف الخارج عن القانون على اعتبار أن الحادثة ربما كان تسبب في الخروج عن النص من الفريقين خلال الإطفاء.

وبعد تسجيل الهدف الأول لفريق النصر في الدقيقة 3 عن طريق ابو بكر فينسنت تفاجأ اللاعبين والجمهور المتواجد في ملعب مرسول بارك بإطفاء الأنوار.

وفاز فريق النصر أمام الوحدة، مساء اليوم السبت، بنتيجة 1-0، في لقاء ضمن منافسات الجولة الأولى بدوري روشن السعودي للمحترفين.

وبتلك النتيجة، حصد فريق النصر أول 3 نقاط له في مشوار دوري روشن، ليتساوى مع فريق المقدمة الاتحاد، الهلال، الشباب التعاون وضمك.





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Source akhbaar24

