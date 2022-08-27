“الأرصاد” توضح المدن الأعلى تسجيلاً لدرجات الحرارة اليوم.. وتحذيرات من أمطار رعدية بمكة والشرقية

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كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدن الأعلى تسجيلاً لدرجات الحرارة، اليوم (السبت)، في المملكة.

وأوضح أن الدمام كانت أعلى المدن تسجيلاً لدرجات الحرارة بـ درجة مئوية، تليها المدينة المنورة بـ44 درجة، ثم الأحساء ومنى بـ43 درجة.

وكانت الأرصاد قد حذرت خلال الساعات الماضية، من أتربة مثارة وأمطار رعدية قد تشهدها منطقتا المدينة المنورة والشرقية خلال الساعات القليلة المقبلة.



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Source akhbaar24

