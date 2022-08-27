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كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدن الأعلى تسجيلاً لدرجات الحرارة، اليوم (السبت)، في المملكة.
وأوضح أن الدمام كانت أعلى المدن تسجيلاً لدرجات الحرارة بـ درجة مئوية، تليها المدينة المنورة بـ44 درجة، ثم الأحساء ومنى بـ43 درجة.
وكانت الأرصاد قد حذرت خلال الساعات الماضية، من أتربة مثارة وأمطار رعدية قد تشهدها منطقتا المدينة المنورة والشرقية خلال الساعات القليلة المقبلة.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “الأرصاد” توضح المدن الأعلى تسجيلاً لدرجات الحرارة اليوم.. وتحذيرات من أمطار رعدية بمكة والشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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