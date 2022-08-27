عاجل.. الأرصاد توجه نصيحة للطلاب وأولياء الأمور

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نصح محلل الطقس بمركز الأرصاد عقيل العقيل، الطلاب بتجنب أشعة الشمس في فترة الظهيرة والإكثار من شرب السوائل.

وأوضح خلال حديثه عبر قناة الإخبارية أن هذه الفترة تعد انتقالية ما بين فصل الصيف والخريف، حيث يبدأ فصل الخريف طبقا للأرصاد أول شهر سبتمبر، وينتهي بنهاية نوفمبر.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة عالية نوعًا ما، على المناطق الشرقية من المملكة، والمدينة المنورة.

وشدد على أن درجات الحرارة تتراوح ما بين ٤٧ إلى ٤٤ درجة مئوية، في المنطقة الشرقية والمدينة المنورة.

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Source almnatiq

