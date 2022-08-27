أبها يهزم الرائد بثنائية في دوري روشن (فيديو)

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حقق فريق ابها فوزا غاليا على نظيره الرائد، بنتيجة هدفين لهدف، في إطار منافسات الجولة الأولى بدوري روشن السعودي للمحترفين.

وجاء الهدف الأول لفريق الرائد في الدقيقة 34 عن طريق محمد سالم.

وعادل عبدالفتاح ادم النتيجة لفريق ابها في الدقيقة 51، قبل أن يضيف سعد بقير الهدف الثاني لأبها في الدقيقة 60.

وبتلك النتيجة، حصد فريق ابها اول 3 نقاط له في مشوار دوري روشن ليحتل بذلك المركز السادس، بينما بقي الرائد في المركز التاسع بدون نقاط.

الرائد يفتتح التسجيل عن طريق اللاعب محمد سالم عند الدقيقة 34″ ⚽️



أبها 0 × 1 الرائد#أبها_الرائد#SSC pic.twitter.com/b78Gr1mcd8

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports)

الرائد يفتتح التسجيل عن طريق اللاعب محمد سالم عند الدقيقة 34" ⚽️



أبها 0 × 1 الرائد#أبها_الرائد#SSC pic.twitter.com/b78Gr1mcd8 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 27, 2022

هدددددف!⚽️

عبدالفتاح آدم راوغ بمهارة وسدد في الشباك مسجلاً هدف التعادل لـ #أبها

أبها 1 × 1 الرائد#أبها_الرائد#SSC pic.twitter.com/YRpUfjJf9R

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports)

هدددددف!⚽️

عبدالفتاح آدم راوغ بمهارة وسدد في الشباك مسجلاً هدف التعادل لـ #أبها



أبها 1 × 1 الرائد#أبها_الرائد#SSC pic.twitter.com/YRpUfjJf9R — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 27, 2022

هدددددف!⚽

د62” سعد بقير يسجل الهدف الثاني لـ أبها

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