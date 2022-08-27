النصر يستهل مشواره في دوري روشن بفوز صعب أمام الوحدة (فيديو وصور)

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فاز فريق النصر أمام الوحدة لصالحه، مساء اليوم السبت، بنتيجة 1-0، في لقاء ضمن منافسات الجولة الأولى بدوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجل النصر الهدف الأول في الدقيقة 3، عن طريق أبو بكر فينسنت مستغلا عرضية من الجانب الأيسر حولها برأسه لداخل الشباك.

وبتلك النتيجة، حصد فريق النصر اول 3 نقاط له في مشوار دوري روشن، ليستاوى مع فريق المقدمة الاتحاد، الهلال، الشباب التعاون وضمك.

أحداث المباراة

وفي الدقيقة 5، أهدر الغنام فرصة خطيرة للنصر، بعد عرضية من الجانب الأيمن لكن اللاعب سدد الكرة أعلى عارضة الوحدة.

وارتدى حارس النصر دافيد أوسبينا قفاز الإجادة في الدقيقة 14، بعدما حرم مهاجم الوحدة الذي انفرد به من التسجيل، بعدما خرج من مرماه والتقط الكرة قبل أن يسددها لاعب الوحدة.

وكاد يسجل النصر الهدف الثاني في الدقيقة 36، بعد عرضية أرضية على حدود منطقة جزاء الوحدة، ليحولها سامي النجعي بتسديدة صاروخية أرضية لكنها تمر بجوار القائم الأيمن لحارس مرمى الوحدة.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب النصر علي الحسن في الدقيقة 42.

وقرر مدرب الوحدة اجراء تبديلا في الدقيقة 46 بدخول وليد باخشون بدلا من زميله علاء ال حجي.

ومر كونان من الجانب الأيسر بمهارة خاصة في الدقيقة 63، وارسل عرضية لداخل منطقة جزاء الوحدة، لكن زملائه في النصر لم يتمكنوا من ترجمة الفرصة لهدف.

وأجرى النصر تبديلان دفعة واحدة في الدقيقة61 بدخول الثنائي عبدالله الخيبري وعبدالرحمن غريب بدلا من أيمن يحيى وخالد الغنام، أعقبه تبديل ثالث في الدقيقة 78 بدخول عبدالمجيد الصليهم بدلا من لويس غوستافو.

هدددددف!⚽

د4′ ابوبكر يفتتح التسجيل مبكرًا

النصر 1 × 0 الوحدة#النصر_الوحدة⁩

⁦#SSC pic.twitter.com/NYWebjJBTa

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports)

هدددددف!⚽

د4' ابوبكر يفتتح التسجيل مبكرًا



النصر 1 × 0 الوحدة#النصر_الوحدة⁩

⁦#SSC pic.twitter.com/NYWebjJBTa — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 27, 2022

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Source akhbaar24

