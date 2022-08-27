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المناطق_الرياض
نبّه الأمن العام على ضرورة إرشاد الطلاب والطالبات بالتعليمات الصحيحة أثناء صعود ونزول الحافلات المدرسية؛ مما يسهم في تعزيز سلامتهم.
وأضاف: يجب على الطلاب انتظار الحافلة مع مرافق راشد، والوقوف على أرصفة الطريق، والتأكد من خلو الشارع تماما من المركبات في حالة عبوره، والتأكد من وقوف الحافلة تماما قبل الصعود.
وكانت الإدارة العامة للمـرور قد أكدت جاهزيتها لتنفيذ الخطة المرورية المتزامنة مع عودة الطلاب والطالبات الجامعيين ومراحـل التعـليم العـام، وذلك في جـميع مناطـق المملكـة.
وتهدف الخـطة المرورية لتحقيق السلامة المرورية، وتسهيل حركة السير على الطرق الرئيسة والميادين والتقاطعات في المـدن والمحـافظات وبالقرب من الجامعات والمدارس ومراكز التسوق.
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Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر توجيه من الأمن العام لـ الطلاب والطالبات بالتزامن مع عودة الدراسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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