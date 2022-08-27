صاحب مزرعة ألماني يبيع 6 صقور في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بالرياض

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أبدى الألماني أليكسندر صاحب مزرعة صقورعن سعادته بحضور المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، المقام مع معرض الصقور والصيد السعودي الدولي في مقر نادي الصقور بملهم.

وأشاد أليكسندر بالدور الكبير الذي يلعبه النادي في المحافظة على ثقافة الصقور كموروث حضاري عريق، موضحاً أن هذه المشاركة الأولى له، ومبدياً إعجابه بالشغف الكبير الذي لمسه لدى الزوار.

وكشف الصقار الألماني أن بدايته في المعرض كانت جيدة، وتمكن من بيع 6 صقور في اليوم الأول، وأن لديه صقراً مميزاً وصل سعره إلى 140 ألف ريال، لكنه رفض بيعه ليعرضه على منصة المزاد هنا في ملهم، ويتوقع له سعرا أكبر.

يذكر أن المزاد يضم جناحا خاصا للمزارع العالمية، وتعرض فيه الصقور للبيع وفق آلية محددة، ويستضيف المزاد في نسخته الحالية أكثر من 40 مزرعة إنتاج رائدة من أكثر من 17 دولة.

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Source akhbaar24

