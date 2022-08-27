20 ألف طالب ينتظمون بجامعة نجران

وأكد المتحدث الرسمي للجامعة، الدكتور صالح بن سالم الحارثي، أن الجامعة كثفت استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات مع مطلع العام الدراسي الجديد، حيث هيأت الكليات معاملها وقاعاتها وأعدت الخطط التعليمية والتدريبية بما يتوافق مع احتياجات الطلبة ويسهم في رفع كفاءتهم العلمية، مشيرا إلى توجيهات رئيس الجامعة، الدكتور عبدالرحمن الخضيري، لتقديم كافة الخدمات التي تُمكن الطالب من تجاوز المعوقات التعليمية.
وأشار الحارثي إلى أن الجامعة أتاحت الصلاحيات للطلاب والطالبات لتعديل جداولهم خلال الأيام الماضية وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالجداول؛ بعد أن قدمت العديد من البرامج التعريفية بخدمات القبول، وذلك لضمان الانتظام على المقاعد الدراسية مع أول يوم في مطلع العام الجامعي الجديد.
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