اخبار دوليه – سكان حي ينتفضون ضد تصوير الفيلم العالمي «فاست أند فوريوس» في شوارعهم

محمد بن مسعود - الدمام - شهد‭ ‬حيّ‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬احتجاجات‭ ‬الجمعة،‭ ‬ضد‭ ‬تصوير‭ ‬الجزء‭ ‬التالي‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ ‬السيارات‭ ‬السريعة‭ ‬‮«‬فاست‭ ‬أند‭ ‬فوريوس‮»‬،‭ ‬بحجة‭ ‬أن‭ ‬طرقات‭ ‬الحي‭ ‬تشهد‭ ‬منذ‭ ‬طرح‭ ‬العمل‭ ‬طفرة‭ ‬في‭ ‬السباقات‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭.‬

وأعرب‭ ‬السكان‭ ‬عن‭ ‬غضبهم‭ ‬قبل‭ ‬التصوير‭ ‬المقرر‭ ‬انطلاقه‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬أنجيلينو‭ ‬هايتس،‭ ‬وهي‭ ‬منطقة‭ ‬تاريخية‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭. ‬وهذا‭ ‬المكان‭ ‬هو‭ ‬مقر‭ ‬الإقامة‭ ‬المتخيل‭ ‬لدومينيك‭ ‬توريتو،‭ ‬الشخصية‭ ‬التي‭ ‬يؤديها‭ ‬الممثل‭ ‬فين‭ ‬ديزل‭ ‬في‭ ‬السلسلة‭.‬

ويشهد‭ ‬الحي‭ ‬منذ‭ ‬طرح‭ ‬هذه‭ ‬الأفلام‭ ‬سباقات‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬تتجمع‭ ‬خلالها‭ ‬الجماهير‭ ‬في‭ ‬الليل‭ ‬لمشاهدة‭ ‬عشاق‭ ‬السرعة‭ ‬وهم‭ ‬يشغّلون‭ ‬محركات‭ ‬سياراتهم‭ ‬بسرعة‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬المدينة‭.‬

وقال‭ ‬داميان‭ ‬كيفيت،‭ ‬المقيم‭ ‬في‭ ‬الحي‭ ‬والقائم‭ ‬على‭ ‬مؤسسة‭ ‬‮«‬سايف‮»‬‭ ‬المعارضة‭ ‬لهذه‭ ‬الممارسة،‭ ‬إن‭ ‬أفلام‭ ‬‮«‬فاست‭ ‬أند‭ ‬فوريوس‮»‬‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬‮«‬تمجيد‭ ‬نشاط‭ ‬غير‭ ‬قانوني‮»‬‭ ‬حوّل‭ ‬حي‭ ‬أنجيلينو‭ ‬هايتس‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وجهة‭ ‬سياحية‭ ‬لسباق‭ ‬الشوارع‭ ‬غير‭ ‬القانوني‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لم‭ ‬تكن‭ ‬هناك‭ ‬سباقات‭ ‬شوارع‭ ‬في‭ ‬الحي‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬تصوير‭ +‬فاست‭ ‬أند‭ ‬فوريوس‭+‬‮»‬‭.‬

أما‭ ‬بيلا،‭ ‬وهي‭ ‬مقيمة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الحي‭ ‬رفضت‭ ‬ذكر‭ ‬اسم‭ ‬عائلتها،‭ ‬فقالت‭ ‬إن‭ ‬أطفالها‭ ‬أصيبوا‭ ‬بصدمات‭ ‬نفسية‭ ‬بسبب‭ ‬ضجيج‭ ‬السيارات‭ ‬الذي‭ ‬يوقظهم‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬خارج‭ ‬المنزل‭.‬

وتقول‭ ‬إنهم‭ ‬الآن‭ ‬خائفون‭ ‬للغاية‭ ‬من‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬للعب،‭ ‬لأنهم‭ ‬‮«‬رأوا‭ ‬سيارات‭ ‬خارجة‭ ‬عن‭ ‬السيطرة‮»‬‭.‬

ورأت‭ ‬بيلا‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬يونيفرسال‭ ‬ستوديوز‮»‬‭ ‬المنتجة‭ ‬للعمل‭ ‬نقل‭ ‬موقع‭ ‬التصوير‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬آخر،‭ ‬بينما‭ ‬تحث‭ ‬جمعية‭ ‬‮«‬سايف‮»‬‭ ‬سلطات‭ ‬المدينة‭ ‬على‭ ‬تثبيت‭ ‬مطبات‭ ‬السرعة‭ ‬وعدم‭ ‬التسامح‭ ‬مطلقا‭ ‬مع‭ ‬سباقات‭ ‬الشوارع‭.‬

كما‭ ‬طلبت‭ ‬الجمعية‭ ‬من‭ ‬الشركة‭ ‬المنتجة‭ ‬إضافة‭ ‬إشارة‭ ‬على‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬فاست‭ ‬أند‭ ‬فوريوس‮»‬‭ ‬لتشجيع‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬السباقات‭.‬

ولم‭ ‬ترد‭ ‬شركة‭ ‬يونيفرسال‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬على‭ ‬اتصالات‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

وصدر‭ ‬أول‭ ‬أفلام‭ ‬هذه‭ ‬السلسلة‭ ‬عام‭ ‬2001‭. ‬وأصبحت‭ ‬السلسلة‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬ثامن‭ ‬أكثر‭ ‬سلاسل‭ ‬الأفلام‭ ‬دراً‭ ‬للإيرادات‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر،‭ ‬إذ‭ ‬حصدت‭ ‬6‭,‬6‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬لأفلامها‭ ‬العشرة‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬طرح‭ ‬‮«‬Fast and Furious 10‮»‬،‭ ‬الجزء‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬السلسلة،‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬المقبل‭.‬