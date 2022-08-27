السفيران الياباني والكوري يزوران معرض الصقور والصيد السعودي الدولي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

زار سفيرا دولتي اليابان وكوريا الجنوبية اليوم معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم شمال مدينة الرياض.

وتجول سفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي، وسفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة جون يونغ بارك في المعرض الذي يتضمن أكثر من 25 جناحاً، واطّلعا على جهود النادي في جمع كل يخص إرث الصقارة والرحلات والصيد في مكان واحد، بهدف المحافظة على الموروث الثقافي السعودي ورفع الوعي البيئي، واستدامة الهوية والهواية.

كما اطلع السفيران على المنطقة المخصصة لمزارع إنتاج الصقور، حيث يقام المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بالتزامن مع المعرض، ويشارك فيه أكثر من 40 مزرعة رائدة من أكثر من 17 دولة، ويستمران حتى 3 سبتمبر المقبل.

وتعرّف سفيرا اليابان وكوريا الجنوبية على جناح الأسلحة الذي يضم 7 شركات سعودية تمثل أكثر من 55 علامة تجارية عالمية، إلى جانب متحف شلايل الرقمي، وجناح صقار المستقبل، وأجنحة أدوات الرحلات البرية والسيارات المعدلة، والسوق المحلي، والعديد من الفعاليات المشوقة، إضافة إلى مسابقات المعرض في التصوير الفوتوغرافي والطهي البري والفنون التشكيلية.

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