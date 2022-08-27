شاهد.. مختص في الموارد البشرية :سيتم إلغاء التوظيف المباشر وهذا البديل

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح المختص بالموارد البشرية والإدارية هشام السليماني أنه سيتم إلغاء التوظيف المباشر في المستقبل .

وقال خلال مداخلة له مع قناة ” الإخبارية” سابقا كان لدينا بنود أجور في الوزارات المختلفة والآن لن يكون لدينا بند الأجور، أو عقود تشغيلية أو عقود ذاتية.

وأضاف ، سيكون الجميع على صعيد واحد يضمن لهم حقوقهم كموظفين ويضمن للمنشآت أفضل أداء.

وتابع، ما راح يكون في توظيف مباشر في المستقبل وسيكون مقننا وفق خطط وآليات لمدة 3 سنوات تضعها الوزارات المعنية بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية ووزارة المالية.