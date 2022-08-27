‏⁧طلب جديد من سكان الأحياء العشوائية بجدة بشأن صرف التعويضات

محمد بن مسعود - الدمام - دعت لجنة الأحياء العشوائية بجدة سكان الأحياء العشوائية إلى سرعة استكمال إجراءات صرف التعويضات، وتقديم المستندات المطلوبة عبر بوابة أمانة جدة الرقمي (هنــــــــــا) وتواصل لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة أعمالها حسب الخطة التنفيذية والجدول الزمني المعلن، حيث بدأت اليوم السبت 27 اغسطس في إشعار سكان المناطق العشوائية في “العدل والفضل” تمهيداً لبدء أعمال الإزالة والمقررة بتاريخ 1 اكتوبر. وأكدت اللجنة مواصلة تقديم خدماتها لسكان هذه الأحياء من خلال مقر اللجنة أو عبر الموقع الإلكتروني لأمانة محافظة جدة والتي من أبرزها: خدمات نقل العفش، والسلال الغذائية، وخدمات التسكين الدائم، والتسكين المؤقت لحين استلام التعويض أو السكن الدائم، وخدمة التقديم على التعويض.

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