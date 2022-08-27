اخبار الرياضه السعوديه 60 يوماً على انطلاق «أول دورة للألعاب»

محمد بن مسعود - الدمام - بدأ العد التنازلي لانطلاق النسخة الأولى من دورة الألعاب السعودية، الفعالية الرياضية الوطنية الأكبر في المملكة، إذ تجري الاستعدادات على قدم وساق لانطلاق الفعالية الكبرى بعد أقل من شهرين، التي تستضيفها العاصمة الرياض خلال الفترة من 27 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر 2022، بمشاركة أكثر من 6000 رياضي يمثلون 200 نادٍ ويتنافسون في 45 رياضة أولمبية.

وبهذه المناسبة، أكد وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تواصل كافة الاستعدادات لضمان تكامل التحضيرات اللازمة لانطلاق الفعالية الرياضية الوطنية الأكبر في المملكة وفقاً للخطط الموضوعة، مشيراً إلى أن الاستعدادات تسير على قدمٍ وساق، إذ تتأهّب فرق العمل لتقديم نسخةٍ أولى نموذجية من دورة الألعاب السعودية، وكتابة قصة نجاح سعودية جديدة، تجسيداً لرؤية مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، وترجمة الدعم غير المحدود من سيدي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال سموه: «بعد شهرين من الآن، ستتوجه جميع الأنظار نحو العاصمة الرياض، مع انطلاق دورة الألعاب السعودية، ونتطلع إلى جعل هذه الفعالية استثنائية بما يتجاوز الطموحات، وعلى نحو يَليقُ بمكانة المملكة وعظمة شعبها، وتأكيد قدراتها وإمكاناتها التي أهلتها لاستضافة وتنظيم أكبر الفعاليات الرياضية العالمية، وإننا إذ نسعى إلى تحقيق التميز التنظيمي، كثّفت فرق العمل من وتيرة تحضيراتها لضمان استمرار الاستعدادات وفق أعلى المستويات، للارتقاء بالفعالية إلى مرحلة الإبهار والتميز كما اعتدنا في الفعاليات الكبرى التي تستضيفها المملكة».

وأضاف: «شهدت مراحل تجارب الأداء حتى الآن في مختلف مناطق ومدن المملكة، منافسات رياضية قوية، وأفرزت العديد من المواهب السعودية الواعدة، والتي تعِد بمستويات مبشرة خلال منافسات الدورة، ونتطلع إلى الدعم الجماهيري للرياضيين خلال المنافسات وبما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من إقامة الألعاب السعودية».

ومن المتوقع أن تشهد دورة الألعاب السعودية مشاركة أكثر من 6000 رياضي و2000 مشرف فنّي وإداري يمثّلون أكثر من 200 نادٍ من مختلف أنحاء المملكة، ويتنافسون في 45 رياضة فردية وجماعية تتضمن 5 ألعاب خصصت للرياضات البارالمبية.

وبالإضافة إلى الميداليات الممنوحة، سيتنافس الرياضيون المشاركون في الدورة على جوائز هي الأعلى في تاريخ المنطقة، حيث يتجاوز مجموعها 200 مليون ريال، إذ يحصل الفائز بالميدالية الذهبية في أي لعبة على مليون ريال، والفضية 300 ألف ريال، والبرونزية 100 ألف ريال.

وتتواصل مرحلة تجارب الأداء لتحديد الرياضيين المتأهلين للدورة حتى يوم 10 سبتمبر المقبل، في 23 لعبة وهي: الرياضات الإلكترونية، البادل، التايكوندو، التجديف «صالات»، التنس، الدراجات «سباق الطرق»، البولينج، السباق الثلاثي، الكارتينج، رفع الأثقال، المصارعة، السهام، الريشة الطائرة، التزلج اللوحي، الملاكمة التايلندية، كرة الطاولة، البلياردو، الشطرنج، الإسكواش، البلوت، الملاحة الشراعية، التسلق، وألعاب القـوى.

وتهدف الدورة في نسختها الأولى إلى زيادة شعبية الألعاب المختلفة في المملكة وتحقيق بيئة رياضية مثالية للتنافس بين الرياضيين في مختلف الرياضات، كما تهدف إلى زيادة عدد ممارسي الرياضة في السعودية واكتشاف جيل جديد من الأبطال في الألعاب الرياضية، إذ ترتبط ببرنامج رياضي النخبة لاكتشاف مواهب جديدة يتبناها البرنامج، كما تسعى الدورة لرفع مستوى قدرات السعودية على تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وبشكل يواكب الدعم غير محدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من قبل القيادة الرشيدة.