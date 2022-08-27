اخبار الرياضه السعوديه الأخضر يتطلع لبلوغ نهائي آسيا عبر بوابة «إيران»

محمد بن مسعود - الدمام - يلتقي المنتخب السعودي لكرة اليد للناشئين غدا (الأحد) نظيره منتخب إيران عند الساعة السابعة مساءً، ضمن مواجهات الدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية التاسعة لمنتخبات الناشئين المؤهلة لبطولة العالم «كرواتيا 2023»، المقامة منافساتها على صالة مدينة خليفة الرياضية بالعاصمة البحرينية المنامة.

ووصل الأخضر إلى الدور نصف النهائي بعد صدارته للمجموعة الثانية بالعلامة الكاملة برصيد 10 نقاط، إثر فوزه على منتخبات العراق وقطر والكويت والإمارات واليابان، فيما تأهل المنتخب الإيراني بعد وصافته للمجموعة الأولى، وبعد أن ضمن المنتخبان التأهل إلى بطولة العالم برفقة منتخبي كوريا واليابان.

وبحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل آل نمر، اختتم الأخضر استعداداته لمواجهة نصف النهائي، إذ فرض الجهاز الفني للأخضر اليوم (السبت) حصة تدريبية شارك فيها كافة اللاعبين. وعمد مدرب الأخضر هاشم الشرفا إلى تطبيق عدد من الجمل الفنية في الجانبين الهجومي والدفاعي.