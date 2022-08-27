السعودية الأولى عالميًا في تصدير التمور.. تصدر أكثر من 300 صنف

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت‭ ‬وزارة‭ ‬البيئة‭ ‬والمياه‭ ‬والزراعة‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬تنتج‭ ‬وتصدر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬صنف‭ ‬من‭ ‬التمور‭ ‬بإنتاج‭ ‬سنوي‭ ‬يتجاوز‭ ‬1‭.‬54‭ ‬مليون‭ ‬طن‭ ‬سنويًا،‭ ‬محققة‭ ‬المرتبة‭ ‬الأولى‭ ‬عالميًا‭ ‬في‭ ‬صادرات‭ ‬التمور‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬القيمة‭ ‬خلال‭ ‬2021‭ ‬وفقاً‭ ‬لما‭ ‬أعلنه‭ ‬موقع‭ (‬TradeMab‭) ‬التابع‭ ‬لمركز‭ ‬التجارة‭ ‬العالمي‭ ‬ضمن‭ ‬113‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

وبلغت‭ ‬قيمة‭ ‬الصادرات‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬التمور‭ ‬1‭.‬215‭ ‬مليار‭ ‬ريال‭ ‬مما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬قطاع‭ ‬التمور‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬القطاعات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الاستثمارات‭ ‬والصادرات‭ ‬الوطنية‭ ‬لدول‭ ‬العالم‭ ‬تحقيقًا‭ ‬لمستهدفات‭ ‬رؤية‭ ‬المملكة‭ ‬2030‭.‬

وأكد‭ ‬تقرير‭ ‬صادر‭ ‬من‭ ‬الوزارة‭ ‬ضمن‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬جاء‭ ‬وقتها‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬نشر‭ ‬المعرفة‭ ‬بالمنتجات‭ ‬الزراعية،‭ ‬وزيادة‭ ‬التوعية‭ ‬بالخيارات‭ ‬المتنوعة‭ ‬للفواكه‭ ‬الموسمية،‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءة‭ ‬منظومة‭ ‬تسويق‭ ‬الفواكه‭ ‬المحلية‭ ‬لدعم‭ ‬المزارعين‭ ‬المحليين،‭ ‬وزيادة‭ ‬نسبة‭ ‬عوائدهم‭ ‬المالية،‭ ‬أن‭ ‬موسم‭ ‬إنتاج‭ ‬التمور‭ ‬يبدأ‭ ‬من‭ ‬يونيو‭ ‬حتى‭ ‬نوفمبر‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المناطق،‭.‬

فالسعودية‭ ‬تتميز‭ ‬بإنتاج‭ ‬أجود‭ ‬أنواع‭ ‬التمور،‭ ‬وتعمل‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬السعودية‭ ‬المصدر‭ ‬الأكبر‭ ‬للتمور‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬ترويج‭ ‬علامة‭ ‬التمور‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬الإنتاج‭ ‬في‭ ‬المزارع‭ ‬باتباع‭ ‬الممارسات‭ ‬الزراعية‭ ‬الجيدة،‭ ‬واعتماد‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭ ‬للتمور‭ ‬القابلة‭ ‬للتصدير‭ ‬في‭ ‬المصانع‭ ‬ومحطات‭ ‬التعبئة‭.‬

كما‭ ‬أسهمت‭ ‬المزارع‭ ‬العضوية‭ ‬وتطبيق‭ ‬معايير‭ ‬الهيئات‭ ‬الغذائية‭ ‬الدولية‭ ‬لتسهيل‭ ‬عملية‭ ‬التصدير‭ ‬وزيادة‭ ‬الطلب‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الخارجية‭ ‬للتمور‭ ‬كمنتج‭ ‬عضوي‭ ‬مرخص‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬وأمريكا‭ ‬واليابان،‭ ‬مما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تشجيع‭ ‬الاستثمار‭ ‬لتطوير‭ ‬واستدامة‭ ‬قطاع‭ ‬النخيل‭ ‬والتمور‭ ‬لتكون‭ ‬تمور‭ ‬المملكة‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬عالميًا‭.‬

33‭ ‬مليون‭ ‬نخلة

كما‭ ‬تحتضن‭ ‬السعودية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬33‭ ‬مليون‭ ‬نخلة،‭ ‬فيما‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬الحيازات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬123‭ ‬ألف‭ ‬حيازة‭ ‬زراعية،‭ ‬تتوزع‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬منطقة‭ ‬إدارية،‭ ‬حيث‭ ‬تتنوع‭ ‬أصناف‭ ‬التمور‭ ‬ومن‭ ‬أبرزها،‭ ‬البرحي‭ ‬والخضري‭ ‬والخلاص‭ ‬والرزيز‭ ‬والسكري‭ ‬والشيشي‭ ‬والصفاوي‭ ‬والصفري‭ ‬والصقعي‭ ‬والعجوة‭ ‬والعنبرة‭ ‬والحلوة‭ ‬والبرني‭ ‬والروثانة‭ ‬والمكتومي‭ ‬ونبتة‭ ‬علي‭ ‬وشقراء‭ ‬ونبتة‭ ‬سيف‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأصناف‭.‬

وتعمل‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬منظومة‭ ‬متكاملة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الزراعية‭ ‬واللوجستية‭ ‬والتسويقية‭ ‬والمعرفية‭ ‬وتبني‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الكفاءة‭ ‬الإنتاجية‭ ‬وزيادة‭ ‬معدل‭ ‬استهلاك‭ ‬التمور‭ ‬السعودية‭ ‬محليًا‭ ‬وعالميًا،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قطاع‭ ‬النخيل‭ ‬والتمور‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الصناعات‭ ‬التحويلية‭ ‬ليشمل‭ ‬الأغذية‭ ‬والأعلاف‭ ‬والمنتجات‭ ‬الطبية‭ ‬والتجميلية‭ ‬وصناعات‭ ‬مواد‭ ‬البناء‭ ‬وغيرها،‭ ‬إذ‭ ‬تمثل‭ ‬الصناعات‭ ‬التحويلية‭ ‬للنخيل‭ ‬والتمور‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬الصناعات‭ ‬عالميًا‭.‬

وأسهمت‭ ‬وزارة‭ ‬البيئة‭ ‬والمياه‭ ‬والزراعة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬قطاع‭ ‬النخيل‭ ‬والتمور‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭ ‬عبر‭ ‬مبادرات‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬منظمات‭ ‬أممية،‭ ‬ونجحت‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬التمور‭ ‬‮«‬كفاكهة‭ ‬غير‭ ‬اعتيادية‮»‬‭ (‬سوبر‭ ‬فورت‭) ‬لدى‭ ‬منظمة‭ ‬الأغذية‭ ‬والزراعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وإقرار‭ ‬منظمة‭ ‬الأغذية‭ ‬والزراعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬السنة‭ ‬الدولية‭ ‬للتمور‮»‬‭ ‬عام‭ ‬2027م،‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬الأغذية‭ ‬والزراعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للإعلان‭ ‬عن‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للتمور‭.‬

وشملت‭ ‬مبادرات‭ ‬الوزارة‭ ‬دخول‭ ‬بنك‭ ‬الأصول‭ ‬الوراثية‭ ‬لأصناف‭ ‬النخيل‭ ‬والتمور‭ ‬موسوعة‭ ‬غينيس‭ ‬لأكبر‭ ‬عدد‭ ‬أصناف‭ ‬نخيل‭ ‬بـ‭ ‬127‭ ‬صنفًا،‭ ‬كما‭ ‬جرى‭ ‬اعتماد‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬الدستور‭ ‬الغذائي‭ ‬‮«‬الكودكس‮»‬‭ ‬رئيسًا‭ ‬مشاركًا‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬إعداد‭ ‬مواصفات‭ ‬التمور‭ ‬عالميًا،‭ ‬وأسهمت‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬المؤتمر‭ ‬العالمي‭ ‬للتمور،‭ ‬والإعلان‭ ‬عن‭ ‬تأسيس‭ ‬المجلس‭ ‬الدولي‭ ‬للتمور‭ ‬برئاسة‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2022م‭.‬