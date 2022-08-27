شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الوحدة في دوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف رودي جارسيا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، النقاب عن تشكيل العالمي الذي سيخوض به مواجهة الوحدة، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي.

وتبدأ أحداث المباراة التي سوف تجمع بين فريقي النصر والوحدة، عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

تشكيل النصر ضد الوحدة في دوري روشن



في حراسة المرمى.. دافيد أوسبينا

في خط الدفاع.. كونان، عبدالاله العمري، عبدالله مادو، علي لاجامي

في خط الوسط.. لويس جوستافو، علي الحسن، سامي النجعي، أيمن يحيى، خالد الغنام

وفي الهجوم.. فينسنت أبو بكر

يشار إلى أن فريق النصر، كان قد قبع في المركز الثالث برصيد 61 نقطة في الموسم الماضي من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكان آخر لقب حصده في البطولة موسم 2018-2019.