شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يُفاجي نور الدين أمرابط بعد سنة من رحيله عن العالمي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فاجئت إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، المغربي نور الدين أمرابط لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السابق، بعد مرور سنة على رحيله.



النصر يُكرم نور الدين مرابط بعد سنة من رحيله

وحرصت إدارة النادي العالمي، على تكريم المغربي نور الدين أمرابط، لاعب الفريق السابق، وذلك بعد مرور أكثر من سنة على رحيله عن قلعة النادي.

وقامت إدارة النصر، بتكريم أمرابط في ملعب مرسول بارك، الملعب الخاص بالفريق، حيث قامت بوضع صورة للنجم المغربي في ممرات الملعب، وتحتوي الصورة على معلومات عامة عن مسيرته.



النصر يُكرم نجوم الفريق السابقين في ملعبه الخاص



كما كرمت إدارة العالمي عددًا من النجوم الذين مثلوا النصر في الفترات الماضية، ووضعت صورهم في الممرات الخاصة بالملعب، ومن ضمهمم السعودي محيسن الجمعان ومواطنه فهد الهريفي، البرازيلي إدميلسون، بالإضافة إلى الجزائري موسى صايب.

وكان أمرابط تواجد في النصر خلال الفترة من 2018 حتى 2021، بعد التعاقد معه قادما من واتفورد الإنجليزي، ولعب 100 مباراة بمختلف البطولات، سجل فيها 17 هدفا، وقدم 25 تمريرة حاسمة.