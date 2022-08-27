شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. النصر يعلن رحيل لاعبه إلى دوري الدرجة الأولى بنظام الإعارة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى صفوف أحد أندية دوري الدرجة الأولى بالانتقالات الصيفية الجارية.



النصر يحاول رحيل عدد من اللاعبين بسبب لوائح الاتحاد السعودي



ويرغب نادي النصر في التخلص من عدد من اللاعبين، حتى يتمكن من تسجيل 30 لاعبًا فقط في قائمة الفريق الأول، كما تنص لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم.

يأتي ذلك بعدما نجح النصر في استقدام 4 لاعبين إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، هم الإيفواري جيسلان كونان، الكولومبي دافيد أوسبينا، البرازيلي لويس جوستافو وعبد الرحمن غريب، تحت قيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني، هذا الموسم.



الحزم يعلن التوقيع مع باسل السيالي على سبيل الإعارة



وكشف الحزم، في بيان رسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن النجاح في الحصول على خدمات باسل السيالي، قادمًا من النصر، على سبيل الإعارة، لمدة موسم رياضي واحد، حتى صيف 2023.

وفشل الحزم في موسم 2022، في البقاء بين أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ هبط مع الأهلي والفيصلي إلى دوري الدرجة الأولى.

وخرج باسل السيالي، من النصر، الذي بدأ في مسيرته الرياضية مع كرة القدم، في إعارة سابقة، موسم 2022، مع الطائي، قبل عودته، حيث يتميز بالمشاركة في مراكز خط الوسط، لكنه لم يكن ضمن حسابات المدرب الفرنسي رودي جارسيا في المعسكر الصيفي.