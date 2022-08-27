بث مباشر.. مباراة أبها والرائد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

تنطلق بعد قليل، مباراة أبها والرائد، ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها.

وتقدم صحيفة المناطق للقراء بثا مباشرا لـ مباراة أبها والرائد، وتغطية لحظية بمجرد بدء المباراة.

ويأمل أبها في حصد نقاط المباراة الثلاث، واستغلال عامل الأرض والجمهور، فيما يسعى الفريق القصيمي إلى الهدف ذاته، لاستكمال المستويات المميزة التي قدمها في الموسم الماضي.

مباراة أبها والرائد بث مباشر

واستعد الفريقان بمعسكرين خارجيين، حيث فضلت إدارة أبها النمسا لإعداد الفريق الجنوبي وخاض 7 مباريات تجريبية، أمام شليترز النمساوي وفاز 10-0، وانتصر على الوحدة الإماراتي 1-0، وتعادل مع العين الإماراتي 0-0، وسجل فوزه الثقيل الثاني على كي ريم 12-0 النمساوي ، وتعادل مع الفيحاء 1-1، وكسب نجران 7-0، وأختتم معسكره بخسارة أمام الاتحاد 2-1.

وكان معسكر الرائد في تركيا ولعب 5 تجريبيات فاز على حتا الإماراتي 3-1، وانتصر على السالمية الكويتي والأهلي السعودية بنتيجة 2-0، وتعادل إيجابيا مع الفيصلي 1-1، وكسب آخر تجاربه أمام النصر بـ2-1.

ودعم الفريقان صفوفهما بعدد من اللاعبين الأجانب المحترفين واللاعبين المحليين خلال فترة الانتقالات الصيفية، وتعاقد أبها مع 7 لاعبين زكريا سامي، سعد السلولي، ديفيس إيباسي، عبدالفتاح آدم، عبدالرحمن البوق، والعراقي سعد نطاق، فيما تعاقدت إدارة الرائد مع 5 لاعبين أجانب وهم: جوليو تافاريس، سيلفيو لونج، بابلو سانتوس، ديجوكوفيتش، وميتريتا.

أبها والرائد بث مباشر

وعلى صعيد المواجهات في الدوري السعودي التقى الفريقان في 10 مواجهات، يملك الفريق الريداوي الكعب الأعلى حيث انتصر 7 مرات، وحضر التعادل مرتين، بينما انتصر أبها مرة واحدة.