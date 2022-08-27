إحباط محاولةَ تهريب (70) كيلوجرامًا من مادة الحشيش بمنطقة عسير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير محاولة تهريب (70) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدِّر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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