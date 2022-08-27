“تعليم البكيرية” يعتمد حركة توجيه المعينات الجدد

محمد بن مسعود - الدمام - البكيرية – محمد المسلم اعتمد مدير تعليم البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح، حركة توجيه المعينات الجدد من شاغلات الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1444هـ، على أن تكون المباشرة يوم غد الأحد 1444/2/1هـ ، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الحركة من خلال الحساب في نظام نور.

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