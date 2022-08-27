بالفيديو .. متحدثة التعليم تكشف المناهج الجديدة لمسارات الثانوية .. وتوضح نسخ “الكتب الدراسية” المتاحة على منصة “مدرستي”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

قالت متحدثة التعليم ابتسام الشهري، إن جميع الكتب الدراسية متاحة بنسخ رسمية على منصة مدرسي للطلاب والطالبات والمعلمين وهناك نسخ مطبوعة فيما عدا بعض التخصصات مثل المهارات الحياتية والتربية الفنية وهذه فقط ستكون متاحة على منصة مدرستي رقميا.

وأضافت خلال مداخلة على قناة “الإخبارية” أن وجود هذه الكتب على منصة مدرستي يوفر على الطالب عناء البحث وأيضا يساعده في الحصول على المعلومة بسهولة .

وأشارت إلى أن ا لمناهج الرقمية والمناهج الورقية ورحلة تطوير المناهج تتم بأشكال مختلفة ومستمرة وتم تطوير المناهج القديمة وإدخال مناهج جديدة وهناك توجه نحو الرقمنة بشكل عام.

وتابعت: هناك منهج تفكير الناقد وهو من المناهج التي سيتم تدريسها وهناك أيضا سلسلة المهارات الرقمية والتقنية واللغة الإنجليزية سيتم استكمالها .

وأكدت أن هناك مناهج جديدة لمسارات المرحلة الثانوية وهي مناهج مهمة جدا لأي طالب وتكسبه المهارات التي تؤهله لسوق العمل مباشرة أو إكمال دراسته الجامعية وهي مناهج تخصصية كان يتم تدريسها في السنة التحضيرية الجامعية ومنها علم البيانات والهندسة.